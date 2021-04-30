El-Baki Ne Demek? El Baki Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Baki Zikrinin Fazileti İle Faydaları
El-Baki; Allah'ın 99 güzel isimlerinden birisidir. El-Baki sıfatının anlamı nedir? El-Baki ne demektir? El-Baki nedir? El-Baki zikrinin Türkçe anlamı nedir? El-Baki zikrinin faydaları ve faziletleri nelerdir? Bu ve benzer sorulara cevap olabilecek bilgileri sizler için derledik.
El-Baki; O'nun varlığının sonu yoktur, varlığı ebedidir. Daimi ve ebedi olandır. Varlığının sonu olmayan. Yarattıklarının dışında tek baki olandır.
El-Baki Ne Demek Ve Nedir?
El-Baki sıfatı Allah'ın zati sıfatıdır. Sadece Allah'a mahsustur ölümsüzlük sıfatı. Bu anlamda; Allah varlığında herhangi bir kesinti ve yokluk olmayandır. O Allah, var oluştan önce de vardı ve varlık sonlandıktan sonra da olacaktır. Varlığının sonu olmayan, sonsuz.
El-Baki Esması Türkçe Anlamı
El-Baki esmasının Türkçe anlamı ise şöyledir; El-Baki sürekli olmak, kesintiye uğramamak, devamlılık arz etmek anlamına gelmektedir. El-Baki, ölümsüzlük demektir. Allah, bakidir, ölümsüzdür. Kuran' da pek çok yerde "El-Baki" esması geçmektedir. Bunlardan bazıları şöyledir:
"...O2 nun zatından başka her şey helak olacaktır..." ( Kasas Suresi, ayet 88 )
"...elbette ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır..." ( Taha Suresi, Ayet 127 )
"...sizin yanınızdakiler tükenir.. Allah'ın katındaki ise bakidir. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz..." ( Nahl Suresi, Ayet 96 )
El-Baki Zikrinin Fazileti Ve Faydaları
El-Baki zikri pek faydalı ve anlamlı bir zikirdir. El-Baki zikrinin günü pazardır. El-Baki zikrinin sayısı ise 113 dür. El-Baki zikrinin saati ise güneştir. El-Baki zikrinin faydalarının ve faziletlerinin bir kısmını şu başlıklar altında toplayabiliriz:
El-Baki zikrine düzenli bir şekilde okuyan kişinin unvanı ve sosyal yaşamdaki saygınlığı ömrü boyunca devam eder.
El-baki zikrine devam eden kişinin üzüntü, keder ve sıkıntısı hızlıca kaybolur.
El-Baki, dünya malı edinmek isteyen kimse tarafından okunduğunda, kişi bu emeline Allah'ın izniyle nail olur.