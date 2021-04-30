El-Baki Ne Demek? El Baki Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Baki Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El-Baki; O'nun varlığının sonu yoktur, varlığı ebedidir. Daimi ve ebedi olandır. Varlığının sonu olmayan. Yarattıklarının dışında tek baki olandır.

El-Baki Ne Demek Ve Nedir?

El-Baki sıfatı Allah'ın zati sıfatıdır. Sadece Allah'a mahsustur ölümsüzlük sıfatı. Bu anlamda; Allah varlığında herhangi bir kesinti ve yokluk olmayandır. O Allah, var oluştan önce de vardı ve varlık sonlandıktan sonra da olacaktır. Varlığının sonu olmayan, sonsuz.

El-Baki Esması Türkçe Anlamı

El-Baki esmasının Türkçe anlamı ise şöyledir; El-Baki sürekli olmak, kesintiye uğramamak, devamlılık arz etmek anlamına gelmektedir. El-Baki, ölümsüzlük demektir. Allah, bakidir, ölümsüzdür. Kuran' da pek çok yerde "El-Baki" esması geçmektedir. Bunlardan bazıları şöyledir:

"...O2 nun zatından başka her şey helak olacaktır..." ( Kasas Suresi, ayet 88 )

"...elbette ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır..." ( Taha Suresi, Ayet 127 )

"...sizin yanınızdakiler tükenir.. Allah'ın katındaki ise bakidir. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz..." ( Nahl Suresi, Ayet 96 )

El-Baki Zikrinin Fazileti Ve Faydaları

El-Baki zikri pek faydalı ve anlamlı bir zikirdir. El-Baki zikrinin günü pazardır. El-Baki zikrinin sayısı ise 113 dür. El-Baki zikrinin saati ise güneştir. El-Baki zikrinin faydalarının ve faziletlerinin bir kısmını şu başlıklar altında toplayabiliriz:

El-Baki zikrine düzenli bir şekilde okuyan kişinin unvanı ve sosyal yaşamdaki saygınlığı ömrü boyunca devam eder.

El-baki zikrine devam eden kişinin üzüntü, keder ve sıkıntısı hızlıca kaybolur.

El-Baki, dünya malı edinmek isteyen kimse tarafından okunduğunda, kişi bu emeline Allah'ın izniyle nail olur.