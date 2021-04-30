El-Bais Ne Demek? El Bais Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Bais Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El-Bais; ölüleri dirilten, yeniden ve tekrar tekrar dirilten tek kudrettir manasına gelmektedir. Allah'ın 99 güzel isimlerinden ve sıfatlarından birisidir.

El-Bais Ne Demek ve Nedir?

El-Bais, ölüleri dirilten anlamını taşır. Fakat bu diriltmeyi sadece ölülerin fiziki olarak diriltilmesi şeklinde anlamamak gerekir. Çünkü Allah' u Teala aynı zamanda gönülleri ve katı kalpleri evirip çeviren ve gaflet uykusundan da uyandıran ve dirilten yüceler yücesi Rab'dır.

El-Bais Esması Türkçe Anlamı

El-Bais mana olarak öldükten sonra dirilten anlamına gelmektedir. Kıyamet vakti de ahiret hayatını başlatmak üzere ölüleri dirilten yine yüce Allah'tır.

El-Bais esmasının yer aldığı birçok ayet vardır. Kuran'da El-Bais Esmasının olduğu ayetlerden bazıları şunlardır:

"...Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Ondahiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah, kabirlerdeki kimseleri diriltecektir..." ( Hacc Suresi, Ayet 7 )

"...Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu, Allah'a kolaydır..." ( Tegabun Suresi, Ayet 7 )

El-Bais Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El-Bais esmasının zikrinin pek çok hikmeti bulunmaktadır. El-Bais zikrinin zikir sayısı 573 ve zikir günü pazardır. El-Bais zikrinin zikir saati de güneş vaktidir.

El-Bais zikrinin fazilet ve yararları şunlardır:

Çekingen bir kimse her gün 100 defa" Ya Bais Ya Fettah Celle Celalühü" zikrini çektiğinde çekingenliğinden kurtulur.

"Ya Bais, Ya Fettah" zikrine devam eden hayırlı kazanç elde eder ve işleri devamlı kazançlı olur.