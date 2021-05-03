El-Aziz Ne Demek? El Aziz Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

Allahu Telanın isimlerinden olan El Aziz ismi şerifi Esmaül hüsna içerisinde de zikredilen anlamı ve faziletleri oldukça önemli olan bir esmadır.

El Aziz Esmasının Anlamı Nedir?

El Aziz esmasının anlamı mağlup edilemeyen mağlup edilmesi mümkün olmayan, sonsuz İzzet sahibi, azamet ve şeref sahibi anlamına gelmektedir.

El Aziz Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Aziz esmasının Türkçe anlamı Allah’ın mağlup edilmeyen tek olduğu ve izzet sahibi olduğu ve ibadet edilmesi gereken tek yaratıcı olduğu anlamlarına gelmektedir.

El Aziz Zikrinin Faziletleri ve Faydaları

El Aziz esmasını zikretmenin birçok faziletleri bulunur. Esmanın zikredilmesi kişinin düşmanlarına karşı güçlü olmasına yardımcı olur. Zikreden kişinin şanı artmaktadır. Kırk gün El Aziz zikrinin yapılması kişinin sıkıntılarından ve borçlarından kurtulmasına vesile olmaktadır.

El Aziz esmasını zikre devam eden kişinin çevresinde itibarı artar. Çevresinde söz sahibi olarak kendisinden üst olan kişilerin saygısını kazanmaya vesile olur.

El Aziz esmasını zikir haline getirmek işlerin kolaylaşmasını ve duaların kabul olmasını sağlamaktadır.

El Aziz ismi şerifi sabah namazından sonra zikredilmesi rızkın artmasına bereket olmasına vesile olmaktadır.

El Aziz ismi şerifinin okunma sayısı 94 olarak bilinmektedir. En az 94 kez okumak birçok fazilete erişebilmek için gerekli olan sayıdır.

İsmi şerifi niyet üzerine okumadan önce salavat ve istiğfar okuyarak ismi şerifi okumak ve dua etmek oldukça faziletli olup duaların hızlıca kabul olmasında faydalı olmaktadır. El Aziz ismi şerifi çok mübarek ve faziletli bir esmadır.