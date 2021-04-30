El-Azim Ne Demek? El Azim Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Azim Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Allah'ın güzel isimlerinden bazıları günlük hayatta da sıklıkla kullanılıyor. Bu isimlerin yazılışı ve telaffuzları aynı olsa da anlamları farklıdır. Örneğin azim kelimesi insanlar için kullanıldığında, yılmayan, sonuna kadar mücadele eden, sebat ve sabır gösteren anlamlarına gelir.

El-Azim Ne Demek ve Nedir?

1. Anlamı: Yücelik ve sonsuz kudret sahibi.

Her şeye gücü yeten Allah'tan başka ilah yoktur. O bir şey olmayı istediğinde Ol demesi yeterlidir. Yücelik ve kudret Ona ait olduğu için tüm şükür ve hamd yalnızca Onadır. Bu nedenle Müslümanlar yalnızca onun önüne secde eder ve yalnızca Ondan bağışlanma diler.

2. Anlamı: İdrak ve müşahede edilemez.

İnsanın sınırlı zihni, Allah'ın sonsuz yüceliğini kavramaktan acizdir. Birçok mutasavvıfa göre Allah'ı akıl yoluyla idrak etmek imkansızdır. Yaratıcısını bilmek isteyenler ancak keşf ve ilham yoluyla onun sırlarına vakıf olabilir.

El-Azim Esması Türkçe Anlamı

El- Azim esması El- Mütekebbir ismi ile yakın anlamlıdır. Her iki kelime de yücelikte eşi benzeri olmayan demektir. Kainatı yoktan var eden ve her şeyi emsalsiz yaratan Allah'a noksanlık isnat edilemez. Ona yorgunluk ve uyku hali gelmez. İki kişi arasındaki gizli fısıldaşmaları da duyar, kişinin aklından geçirdiklerini de bilir.

El-Azim Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El- Azim zikri, hafızanın güçlenmesine yardımcı olur. Namazlardan sonra 99 kez El- Azim esmasını zikredenler, hem bu dünyada hem de ahirette felaha erer.