El-Aliyy Ne Demek? El Aliyy Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Aliyy Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El Aliyy esması Esmaül hüsna da yer alan esmalardandır. El Aliyy esmasının birçok fazileti ve faydası bulunmaktadır.

El Aliyy Esması Ne Demektir?

El Aliyy esması en üstün en yüce kendisinden daha üstün bulunmayan anlamına gelmektedir. El Aliyy esması gerçek ve hakiki yükseklik olarak da bilinmektedir. El Aliyy esması kudrette, güçte ululuk ta ve diğer tüm en yüksek sıfatlarda Allahtan daha üstünü yoktur. Allah en yüksek ve en uludur demektir.

El Aliyy Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Aliyy esması Türkçe anlamı olarak zümre olarak en üstün yaratıcı en yüksek zümre olan Allahın sıfatlarındandır. En üstün olan ondan daha üstün olmayan anlamına gelmektedir. Allahu tealanın şanına yakışmayan her şeyden uzak olduğu anlamına gelmektedir.

El Aliyy Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Aliyy esmasını zikretmek insanlar arasında hakir görülmeyi engellemekte faziletli ve faydalı olmaktadır.

El Aliyy ismi şerifinin zikir adedi 110 olmaktadır. El Aliyy ismini zikretmek bir işte terfi etmeye yüksek rütbeler elde etmeye faydalıdır. El Aliyy ismi şerifini zikreden kişide istediği özellikler oluşmaya başlamaktadır. El Aliyy esması faziletleri arasında itibarı arttırmaya saygı duyulmayı sağlamaya vesile olmaktadır. El Aliyy esması özellikle sabah namazından sonra ve akşam namazından önce zikredilmesi faziletli bir esmadır.

El Aliyy esması Ya Aliyyü Celle Celaluhu şeklinde zikretmek oldukça faydalıdır. Ya Aliyy esmasını zikretmek kendisinden üstün makamda olan kişiler tarafından isteklerinin kabul edilmesine faydalı olmaktadır.