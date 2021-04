El-Ahir Ne Demek? El Ahir Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Ahir Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Ahir, kelimesi aynı zamanda son ve sonraki demektir. Dünyadaki yaşam evvel ve ahir zamanlar olarak ikiye ayrılır. Peygamberlerden sonraki zaman, ahir olarak nitelendirilir. Sonraki yaşam anlamına gelen Ahiret ise tüm insanların edebi olarak kalacakları yerdir.

El- Ahir Ne Demek ve Nedir?

Birinci anlamı: Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan.

Allah, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Her şeyin başlangıç nedeni ve kaynağı O'dur. Bu nedenle Muhyiddin İbn Arabi ve İbn Rüşd gibi İslam alimleri Allah'ı İlk Neden ve İlk İlke olarak nitelendirmiştir. Çünkü onun için dün, bugün, yarın gibi dünyaya ait kavramlar söz konusu değildir. O her an, her solukta vardır ve hep olacaktır.

İkici anlamı: Ebedi ve baki olan.

Kasas Suresinin 88. ayetinde, Allah'ın zatından başka her şeyin helak olacağı bildirilir. Her insan ölümlüdür ve fani dünyadaki süresi kısıtlıdır. Kullar, yeniden diriltilene kadar salih ameller işlemeli, her şeyin Allah'tan geldiğini bir an olsun unutmamalıdır. Sadece dünya hayatının var olduğunu iddia edenler ise ahiret gününü yalanlar ve günahkar olurlar.

El- Ahir Esması ve Türkçe Anlamı

El ahir esması, ne öncesi ne sonrası olan, sonsuz kudret sahibi anlamına gelir.

Ya Ahir Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Genellikle El- Evvel esmasıyla birlikte zikredilen El-Ahir, kişinin düşmanlarına karşı zafer elde etmesini sağlar. Namazlardan sonra 33 kez zikredilmesi, kulun hem ilmini hem de maneviyatını arttırır.