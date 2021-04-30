El-Afüvv Ne Demek? El Afüvv Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Afüvv Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Afüvv celle celâlühû zikri dilde tekrarla başlayıp kalbe doğru giden bir yol gibidir. Bu yolculukta kalp ve dil teslimiyet halindedir. Bu teslimiyet Allah’a olan sevgi ile muhabbetin ifadesidir. Bu kalpte Allah sevgisinin keşfine doğru giden samimi bir yolculuktur. Kuranda el Afüv isminin geçtiği ayetleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Bunlar, Nisa suresi 43., 99. ve 149. ayetleri, Hacc suresi 60. ayet ve Bakara suresi 52. ayettir.

El-Afüv Ne Demek?

El-Afüv Allah’ın bütün günahları tamamen kaldırması anlamına gelmektedir. Onun bağışlayıcı olduğuna vurgu yapan bu anlam zikir yapan için bir af dilemek anlamına gelmektedir. Allahu Teala kullarını sevdiğinden onların günahlarını unutur. Bu tekrar hatırlamak üzerine bir unutmadır. Kullarını mahcubiyetten kurtarmak için bunu yapmaktadır.

El-Afüv Esması Türkçe Anlamı

El-Afüvv esmasının Türkçe manası acıması ve şefkati büyük, acıyan, merhameti olandır. Günahları bir çırpıda silen, bağışlayıcı olan, çok affeden, kullarına karşı sürekli bağışlayan olan gibi manaları bulunmaktadır.

El-Afüv Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El-Afüv zikrinin fazileti ve faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür;

- Vakit namazlarının ardından 287 defa ” Ya Afüvv celle celâlühû ” zikrine devam edilmesi durumunda günahlar af olunmaktadır.

- Her gün 287 defa ” Ya Afüvv celle celâlühû ” diyerek zikredilmesi durumunda korkulan şeyden selametle kurtulunmaktadır.

- Ya Afüvv adının zikredilmesi, iyi bir ahlaka sahibi olunmasını sağlamaktadır.

- Mümin öfke durumunda on kere Ya Afüvv adını zikrederek sonrasında salatü selam okuyarak sakinleşmesi mümkün olmaktadır.