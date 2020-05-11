Efali Mükellefin Nedir Ve Görevleri Nelerdir? Efali Mükellefin Davranışları Ve Örnekleri

Mükellef olan birinin yapmış olunduğu görevler, işler yani efali mükellefin genel itibari ile sekiz tanedir. Bu ayrım ise Hanefi mezhebine uygun olarak yapılmış bir ayrımdır. Bunlar; farz, sünnet, vacip, mübah, müstehab, mekruh, haram ve müfsiddir. Müslümanların günlük hayatlarında yaptıkları fiiller, işlerin her biri bu sekiz maddede yer alan terimlerin içine girmektedir. Bunların her biri ise Efali mükellefin olarak adlandırılır.

Efali Mükellefin Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Efali Mükellefin Müslüman olan kişilerin yapmış oldukları davranışlar, fiiller ve işlere denilir ve her biri farz, sünnet, vacip, mübah, müstehab, meruh, haram ve müfsid olarak ayrılan gruplardan birine girer.

1- Farz

Allah’ın yapılmasını kesinlikle emrettiği ve yapıldığında büyük sevaplar kazanırken terk edildiğinde büyük günahları olan emirlerdir. İkiye ayrılmaktadır.

Farz-ı Ayn: Mükellef olan herkesin yapması lazım olan farzlardır.

Farz-ı Kifaye: Mükellef olan kimselerin bir kısmının yapmasının diğer kısmın yapması için sorumluluğun kalktığı durumdur.

2- Vacip

Farz gibi kesin olmayan fakat yapılması emredilen işlerdir.

3- Sünnet

Allah resulü Hz. Muhammed (s.a.v)’in sürekli olarak yaptığı ve bir mazereti olmadan terk etmediği şeylerdir.

Müekked Sünnet: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sürekli yaptığı nadiren terk ettiği vacip ya da farz olmayan şeylerdir.

Gayri Müekked Sünnet: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çok kez yapıp bazen terk ettiği şeylerdir.

4- Müstehab

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatında iki kez olsa bile yaptığı, beğendiği ve sevdiği şeylerdir.

5- Mübah

Yapılmaması ya da yapılması dinen sakıncalı olmayan, mükellefin yapmakta ya da yapmamakta serbet olduğu fiillerdir.

6- Haram

Allah’ın yapılmasını kesinlikle emrettiği şeylerdir.

7- Mekruh

Haram kadar kesin olmasa da yapılmaması uygun olan şeylerdir.

Tahrimen mekruh: Harama en yakın olan mekruhtur. İsteyerek işleyen kimse günahkar olmaktadır.

Tenzihen mekruh: helale yakın olan ama yapılmaması daha iyi olan şeylerdir.

8- Müfsid

Meşru olan bir şeyi bozan şeylerdir.

Efali Mükellefin Davranışları ve Örnekleri

Her bir efali mükkelefin davranışlarına örnek şunlardır:

Farz-ı Ayn: Oruç tutmak.

Far-ı Kifaye: Cenaze namazı kılınması.

Vacip: Bayram namazı.

Müekked Sünnet: Sabah, akşam ve öğlen namazlarının sünnetleri.

Gayr-i Müekked Sünnet: Namazda uzun okuma.

Müstehab: Kabir ziyaretleri.

Mübah: Yemek yemek.

Haram: Hırsızlık

Tahrimen mekruh: Namaz vaciplerini özürsüz terk etmek.

Tenzihen mekruh: Bazı sünnetlerin terki.

Müfsid: Orucu bozmak.