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Edirne'de iftar ve sahur saat kaçta? Edirne Ramazan imsakiyesi, iftar ve sahur saatleri (4 Nisan)

#Ramazan#İftar#Edirne
Edirnede iftar ve sahur saat kaçta Edirne Ramazan imsakiyesi, iftar ve sahur saatleri (4 Nisan)

Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Ramazan'a Edirne'de giren vatandaşların internette iftar saati aramaları hız kazandı. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruçlarını tutan vatandaşlar, Edirne iftar vakitlerini kontrol etmek için 2022 Ramazan imsakiyesi aramasında bulunuyorlar. Öte yandan sahur saatine yönelik araştırmalar da iftardan sonra hız kazanacak. Peki, Edirne'de iftar saat kaçta? Sahura saat kaçta kalkılacak?

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Bugün iftarın saat kaçta olduğunu merak eden Edirneliler 2022 Ramazan imsakiyesinden 4 Nisan iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte bir yandan iftar için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da iftar saati araştırması yapan Edirneliler, Diyanet'in yayımladığı bilgileri sorguluyor. İşte, Edirne Ramazan imsakiyesine göre iftar vakti bilgisi...

EDİRNE'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Edirne'de iftar için geri sayım başladı. Edirne'de iftar saati bu akşam 19:49 olarak İmsakiyelerde yer alıyor.

EDİRNE'DE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Sahur için imsak vakti ise 05:12'de girecek.

EDİRNE 10 GÜNLÜK İMKSAKİYE

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202205:2006:4913:2316:5719:4621:09*
203.04.202205:1806:4713:2216:5719:4721:11
304.04.202205:1606:4513:2216:5719:4921:12
405.04.202205:1406:4413:2216:5819:5021:13
506.04.202205:1206:4213:2116:5819:5121:15
607.04.202205:1006:4013:2116:5919:5221:16
708.04.202205:0806:3913:2116:5919:5321:17
809.04.202205:0606:3713:2117:0019:5421:19
910.04.202205:0406:3513:2017:0019:5521:20
1011.04.202205:0206:3413:2017:0019:5621:22
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