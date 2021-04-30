Ed-Darr Ne Demek? Ed Darr Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Darr Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Bu esma genellikle En- Nafi ismiyle birlikte zikredilir. Ed Darr isminin zıttı olan En- Nafi hayırlara vesile kılan, kulları için faydası ve hayrı bol şeyler yaratan anlamına gelir.

Ed-Darr Ne Demek ve Nedir?

Birinci Anlamı: Elem, keder veren. Kullarını zarar veren şeylerle imtihan eden.

Dünyada yaşanan iyilik ve kötülükler birer imtihan vesilesidir. İnsan kendisine verilen akıl ve iradeyle günahtan kaçınıp hayra yönelebilir. Allah, bazı durumlarda kuluna elem keder vererek onun tövbe etmesini isteyebilir. Kulun hissettiği sıkıntı ve acı onu günah işlemekten alıkoyar.

İkinci Anlamı: Sıkıntı ve acı verici şeyleri yaratan.

Yüce Allah, kainattaki her şeyi zıddıyla birlikte yaratmıştır. Örneğin Sıcak - soğuk, şifa - hastalık. Yine aynı şekilde faydalı ve iyi şeylerin yanında zararlı ve kötü şeyleri de bir imtihan vesilesi olarak yaratan O'dur. Çünkü kötülük olmadan iyilik, zarar olmadan faydalı şeylerin mahiyeti anlaşılamazdı.

İslam inancına göre hayır da şer de Allah'tan gelir. Hayırlı şeyler karşılaşan mümin kullar şükrederken, elem ve acı dolu yaşadığında da şükrederler.

Ed- Darr Esması ve Türkçe Anlamı

Ed Darr esması, kullarını denemek için onlara felaket veren, dünyadaki zararlı şeyleri yaratan anlamına gelir.

Ya Darr Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Ya Darr esmasını zikreden kullar, tüm manevi sıkıntılarından kurtulup huzura erer. Hastalıklara şifa getiren Ya Darr zikri, fakirlikten ve muhtaçlıktan korur.