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Duşa girmek orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

#Duşa Girmek Orucu Bozar Mı#Duş Almak Orucu Bozuyor Mu#Ramazan
Duşa girmek orucu bozar mı Diyanet bilgisi

Duşa girmek ve banyo yapmak orucu bozar mı sorusu, duş almak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre duşa girmek orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan detaylı bilgiler

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Duşa girmek ya da banyo yapmak orucu bozar mı sorusu, oruç ibadetlerini yerine getiren birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Banyo yapmak orucu bozar mı sorusuna alacakları cevaba göre kişisel temizliklerini sağlamak adına duşa girecek olan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, duşa girmek orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

DUŞA GİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu iken Kuran-ı Kerim'de neler yapılamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Bu ifade edilen şeyler arasında denize girmek veya yıkanmanın yasak olmadığını görüyoruz. Bir insan tabi ki oruçlu olduğu zamanda özellikle yaz aylarında, sıcakta kişisel temizliğini yerine getirebilmek için pekala yıkanmalıdır. Oruçlu iken su içilmez. Yıkandığı esnada su içmediği müddetçe yıkanmasında herhangi bir sorun yoktur.

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#Duşa Girmek Orucu Bozar Mı#Duş Almak Orucu Bozuyor Mu#Ramazan

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