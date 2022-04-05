Duşa girmek orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

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Duşa girmek ya da banyo yapmak orucu bozar mı sorusu, oruç ibadetlerini yerine getiren birçok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Banyo yapmak orucu bozar mı sorusuna alacakları cevaba göre kişisel temizliklerini sağlamak adına duşa girecek olan vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, duşa girmek orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

DUŞA GİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu iken Kuran-ı Kerim'de neler yapılamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Bu ifade edilen şeyler arasında denize girmek veya yıkanmanın yasak olmadığını görüyoruz. Bir insan tabi ki oruçlu olduğu zamanda özellikle yaz aylarında, sıcakta kişisel temizliğini yerine getirebilmek için pekala yıkanmalıdır. Oruçlu iken su içilmez. Yıkandığı esnada su içmediği müddetçe yıkanmasında herhangi bir sorun yoktur.