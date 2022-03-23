Duş almak ve banyo yapmak orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı

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Müslüman alemi için ayrı bir yeri olan Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar, orucu bozan durumları araştırmaya başladı. Oruçluyken duş almak da bu riskli olan durumlar arasında yer alıyor. Peki, oruçluyken duş alınır mı, duş almak ve banyo yapmak orucu bozar mı? Diyanet bilgileri haberimizde...

DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

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ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).