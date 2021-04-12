Duş almak orucu bozar mı? Banyo yapınca oruç bozulur mu?

Mübarek Ramazan ayı bu yıl da tüm coşkusuyla geldi. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, şüphe yaratacak durumları itinayla araştırmaya başladı. Oruçluyken duş almak da bu riskli olan durumlar arasına giriyor. Peki Diyanet, “Duş almak orucu bozar mı?” Sorusuna ne diyor? Merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Oruçluyken duş almak ve banyo yapmak orucu bozar mı?

Diyanet’in bu konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).