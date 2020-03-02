Sıkıntı duası nedir? Sıkıntıdan kurtulmak ve sıkıntı anında okunacak dua

Sıkıntılı zamanlarda Allah katında kabul gören okunacak duanın kişide huzura ışık tuttuğu ve daha aklıselim düşünceleri meydana getirdiği bilinmektedir. Peygamber efendimiz (SAV)'in de sıkıntılı zamanlarında ''Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).'' okuduğu Enbiyâ Suresi 87. Ayet, sıkıntılı zamanlarında daha huzurlu hissetmesini sağladığı pek çok kaynakta belirtilmiştir.

Söz konusu Enbiyâ Suresi 87. Ayet'in meali ise şu şekildedir.

''Zünnûn’u da (Yûnus) zikret! Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti.'' şeklinde meali başlamıştır. Devamında dile getirilenin meali ise, ''Sonunda karanlıklar içinde, 'Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım!" diyerek yalvardı.'''

Sıkıntı Duası Nedir?

Sıkıntı duası, Allah'ın rızası bir yana Ademoğlu olan her canlının Allah'tan huzur dilemesi ve sıkıntılarına çare araması için bulunan bir duadır. Duanın rahmetinin farkında olan ve olmayan ilim sahibi olan veya olmayan kimselerin dahi ihtiyaç duyduğu sıkıntı duası her vakit uygun şekilde okunan duaların arasındadır. Enbiyâ Suresi 87. Ayet başta olmak üzere pek çok dualar ile sıkıntılı zamanlar için 'sıkıntı duaları' bulunmaktadır.

Sıkıntıda Okunacak Dua

Sıkıntıda olunan zamanlarda okunacak duaların arasında İnşirah Suresi de yer almaktadır. İnşirah Suresi sıkıntıda olan herkese çare olup, sadece sıkıntılı olunan zamanlar için değil, sıkıntılı zamanları yaşamamak için de okunan duadır. İşte İnşirah Suresi...

Bismillâhirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek

(Göğsünü senin için genişletmedik mi?)

Ve vada'na anke vizrek.

(Üzerindeki yükü kaldırmadık mı?)

Elleziy enkada zahrek.

(Sana eziyet veren ve belini büken o yükünü?)

Ve refa'na leke zikrek.

(Senin şanını yüceltmedik mi?)

Feinne me'al'usri yusrâ.

(Demek ki zorluğun yanında bir de kolaylık var.)

İnne me'al'usri yusrâ.

(Evet o zorluğun yanında bir kolaylık var.)

Feizâ ferağte fensab.

(O halde boş kaldığın vakit yine bir işe koyul ve yorul.)

Ve ila Rabbike ferğab.

(Ve Rabbine yönel, hep O'na doğru ol, ondan ümit et.)

İnşirah Suresi bu şekilde yer almaktadır. Sıkıntıda okunacak dua olan bu surenin Türkçe meali ise tam mealle anlam bakımından benzer bulunmaktadır.

Sıkıntıdan Kurtulma Duası

Peygamber efendimiz (SAV)'in sıkıntıda olduğu zamanlar için okuduğu İnşirah Suresinin yanı sıra aynı sıkıntıyı üzüntüyle paylaştığı zamanlar için de okuduğu dua bulunmaktadır. Sıkıntıdan kurtulma için de uygun olduğu belirtilen bu dua ise şu şekildedir.

''La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerim.''

Anlamı itibari ile sıkıntıdan kurtulmak için Allah'a sığınmayı ve Allah'tan yardım istemeyi kapsamaktadır. Sıkıntılı iken okunan bu duanın üzüntüyü de giderdiği söylenir. Sıkıntıdan kurtulmak isteyenler için Peygamber efendimiz (SAV)'in defalarca kez okuduğu bir dua olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Sıkıntı Anında Okunacak Dua

Sıkıntılı zamanlarda okunması gereken üç farklı dua belirtilmiştir. Kimi zaman üzüntüye kimi zaman da sıkıntının tümüne iyi gelen bu dualar sıkıntı anında da okunacak dualar olmaktadır. Sıkıntılı anlar yaşandığı o zamanda; Enbiyâ Suresi 87. Ayet ve İnşirah Suresi okunacak sıkıntı duaları olarak belirtilmektedir.