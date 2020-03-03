Seyyidül İstiğfar duası nedir? Diyanet Seyyidül İstiğfar Anlamı, Fazileti, Arapça ve Türkçe okunuşu

Kuran’da Mümin suresinin 60. ayetinde “bana dua edin, size icabet edeyim.” Buyrulmuştur. Bakara suresinin 222. ayetinde de “Allah, çok tevbe edenleri ve temizlenenleri kabul eder.” Buyruluyor. Bu nedenle, “benim günahım büyük, Allah affetmez”, kuşkusuna kapılmayın. Günahınızdan tevbe ederek, bol bol istiğfar duası edersiniz, imanınız kuvvetlenecek, ibadet sevabı kazanacaksınız.



Seyyidül İstiğfar Duası Türkçe Okunuşu



Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente.

Tövbe ve istiğfarda bulunacaksanız en üstün ve faziletli duadır. Peygamber Efendimizin, Seyyidül İstiğfar duasının fazileti ve önemi üzerinde durmuştur. İsiğfarı en iyi şekilde yapmak istiyorsanız yukarıdaki şeklinde dua etmenizi buyurmuştur.



Kısaca bu duanın meali şöyledir; “Ya Rabbi! İşlediğim bütün günahlarımı itiraf edip, tevbe ve istiğfar ederim. Nimetlerinin şükründen acizim. Beni affet, mağfiret eyle.”



Seyyidül İstiğfar Duası Arapça Okunuşu

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى ، اغْفِرْ لِى ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

Seyyidül İstiğfar Türkçe Anlamı ve Meali



Diğer dualar gibi, tevbe-istiğfar duası da Arapça yazılmıştır. Fakat duanızı mutlaka Arapça okuyacak ve söyleyeceksiniz diye bir şart bulunmuyor. Duanızı Türkçe de yapabilirsiniz.



"Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)"



Duayı Arapça söylemekte zorluk çekiyorsanız veya yanlış yapmaktan korkuyorsanız, Türkçe mealini okuyabilirsiniz. Bir kağıda yazıp ya da cep telefonunuza indirip, istediğiniz zaman okuyabilirsiniz.



Seyyidül İstiğfar Duasının Fazileti



Peygamber Efendimiz, Seyyidül İstiğfar duasının faziletini şu sözleriyle belirtmiştir; “Kim, seyyidül istiğfar duasının faziletine inanarak gündüz okursa, gece olmadan öldüğünde cennetlik olur. Aynı şekilde gece okuyup, sabah olmadan ölürse yine cennetlik olur.”



Bu duayı anlamına ve faziletine inanarak okumaya devam ederseniz, günahlardan arınıyorsunuz. İbadet sevabı kazanıyor, melekler sizin için dua ediyor. Bilerek veya bilmeyerek işlediğiniz günahlarınız için sürekli af dileyip, yükümlülüklerinizi yerine getirmelisiniz. Bununla birlikte seyyidül istiğfar duasını okuduğunuzda cennetle müjdeleniyorsunuz.

Tövbe Duası



Seyyidül istiğfar haricinde de tövbe duası bulunuyor. Kısa olarak okuyacağınız gibi uzun olarak okunan tevbe duası da bulunuyor. En çok bilinen ve okunan dua şöyledir:



"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.".



İsterseniz bu uzun tövbe duasının yerine, bu duanın ilk cümlesini de okuyabilirsiniz. Tevbe duasının yanı sıra Kuran’de bulunan Tevbe suresi de vardır. Namazlarınızda ve dualarınızda bu süreyi de sık sık okuyabilirsiniz.



Peygamber Efendimizden nakledildiğine göre; “ kim Tevbe suresini okumaya devam ederse, kıyamet gününde ona şefaatçi olacağı” buyrulmuştur. Tevbe suresini okuyan kişi, münafıklıktan uzak durur, melekler, o kişiye ölene kadar istiğfarda bulunurlar.