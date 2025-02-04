Nazar Duası okunuşu (Türkçe-Arapça) | Nazardan nasıl korunur, duası var mıdır? Kendine, başkasına, bebek için en etkili korunma ve nazar duası oku

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Nazar duası ya da korunma duası, son dönemde başına gelen ya da gelebilecek şeylerden korkan kişilerin sıkça okuduğu dualardandır. Nazar duası Türkçe ve Arapça okunabilir. İslam'da nazara karşı korunma için çeşitli öğretiler vardır. Nazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Genelde başına kötü bir olay gelen kişilere “Nazar duası oku” denilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadislerinde nazarın zararını belirtmiş ve korunma yöntemlerine dair bazı tavsiyelerde bulunmuştur. İslam'da nazar duası, Allah'tan yardım ve koruma dilemek için yapılan bir ibadet olarak kabul edilir. Nazardan duası okunuşu ve tüm detaylı bilgilere içeriğimizden detaylıca ulaşabilirsiniz.

NAZAR DUASI NASIL OKUNUR?

Hz. Muhammed (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felak ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir. Bunların yanında büyüye ve nazara karşı birden çok dua okunabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için onlara şu duayı okurdu:

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أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ.

“Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.”

NAZAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Yine Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Kim hoşuna giden bir şey görür de; ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.”

NAZAR DUASI OKUNUŞU TÜRKÇE

Nazar duası okunuşu şöyledir: Euzü bi kelimatillahitammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme.

NAZAR DUASI (KENDİNE, BAŞKASINA, BEBEK İÇİN)

Kur'an-ı Kerimde İsra suresi 82. ayet nazardan korunmak için okunur.

"Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, mü'minler için şifadır, rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca hüsranını arttırır."

Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Türkçe okunuşu

"Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne)."

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Kalem Suresi 51. ve 52. Ayeti Türkçe Anlamı

Şüphesiz inkar edenler Zikr'i (Kur'-an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Halbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.

NAZARA KARŞI FELAK SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

NAZARA KARŞI NAS SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûżu birabbinnâs.

Melikinnâs.

İlâhinnâs.

Min şerrilvesvâsil ḣannâs.

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Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs.

Minelcinneti vennâs.

NAS SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

NAZAR NEDİR, İSLAM’DA VAR MI?

Nazar, bir kişiye veya bir şeye bakarken istemsizce ya da kötü niyetle ona zarar verme gücüne sahip olduğuna inanılan kötü enerjidir. Genellikle, birinin gözlerinin veya bakışlarının diğerine kötü şans getirdiği ya da zarar verdiği düşünülür. Nazar, özellikle insanın başarıları, güzelliği, mutluluğu veya diğer olumlu durumları karşısında kıskanılması sonucu ortaya çıktığına inanılır. Türk kültüründe, nazarın etkilerinden korunmak için nazar boncuğu gibi objeler kullanılır. Ayrıca bazı geleneklere göre, nazar değmiş bir kişiye "nazar duası" yapılır. Nazar, sadece Türk kültüründe değil, dünyanın birçok farklı kültüründe de benzer inançlarla yer bulur.

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İslam dininde nazar, kötü göz olarak bilinen bir kavramdır ve kötü niyetle bakılan bir kişi ya da nesnenin zarar görmesi inancı vardır. Nazara inanılırken, bu inanç, genellikle Allah'ın takdiri ve izniyle gerçekleşen bir olay olarak kabul edilir. Nazarın zarar vermesi, insanların kıskanması veya olumlu bir durumu başkalarına gösterirken farkında olmadan kötü bakışlarla bir zarar vermesi şeklinde açıklanır.