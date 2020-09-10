Kunut duaları Türkçe ve Arapça okunuşu- Kunut duası 1 ve 2 anlamı, meali

Kunut duaları okunuşu yoğun ilgi gören konular arasında bulunuyor. Müslümanlar kunut duasının Türkçe ve Arapça okunuşuna yoğun ilgi gösteriyorlar. Hanefi mezhebine göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunut yapmak vaciptir. Yatsı namazından sonra vitir namazını kılacak olanlar kunutta önce tekbir alırlar, sonra da kunut dualarını okurlar. İşte Kunut dualarının Türkçe ve Arapça okunuşu ve anlamı..

KUNUT DUASI 1 ARAPÇA OKUNUŞU

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

KUNUT DUASI 1 TÜRKÇE ANLAMI (OKUNUŞU)

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

KUNUT DUASI 2 TÜRKÇE OKUNUŞU

Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

KUNUT DUASI 2 TÜRKÇE ANLAMI

Allah'ım! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.