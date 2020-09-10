Karınca Duası Nedir? Karınca Duası Fazileti, Karınca Duası Türkçe Ve Arapça Okunuşu

Helal para, bolluk ve hayırlı rızka nail olmayı istiyorsanız bu duayı sıklıkla okuyabilirsiniz.

Karınca Duası Nedir?

Kıtlık, borç, maddi sıkıntı gibi durumlardan kurtulmak isteyen insanlar, kâinatın yaratıcısı ve mülkün sahibi olan Allah’tan bolluk ve bereket isterler. Niyazlarını da Karınca (Bereket) duasını okuyarak dile getirirler. Dünyevi maddi sıkıntılardan, borçtan kurtulmak ve refaha ermek isteyenler peygamber, melek, kutsal kitap ve Ashabı Kehf isimleri yüzü suyu hürmetine Allah’a yakarırlar.

Duaya “karınca” adının verilmesi bir rivayete dayanmaktadır. Hz. Süleyman zamanında kuraklık yaşanmaktadır. Hz. Süleyman halkıyla birlikte yağmur duasına giderken, bir karıncanın Allah’a yakardığını ve dua ettiğini duyar. Karıncanın duasının kabul görmesi, yağmur yağması sonucu bu dua dilden dile dolaşır.

Karınca duasının, Kuran’da ve sahih hadis kitaplarında yer almamasına rağmen içeriğinde dine aykırı hiçbir unsur bulunmuyor.

Karınca Duası (Bereket Duası) Türkçe Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Karınca duası her ne kadar Arapça yazılıp, okunsa da ülkemizde herkes Arapça veya Kuran harflerini bilmiyor. Bu nedenle aslına uygun şekilde duanın Türkçe okunuşu da bulunuyor. Dua kısa olduğu için rahatlıkla ezberleyebilirsiniz. Böylece bir kağıda bağlı kalmadan istediğiniz yerde ve zamanda duanızı edebilirsiniz.

Karınca Duası Arapça Okunuşu





Karınca duası evlerde ve işyerlerinde Arapça yazılı olarak asılıyor. Duayı Arapça yazılı olarak ister çerçeveletip evinize, iş yerinize asabilirsiniz. Mutfağınıza, kilerinize, lokantanıza, çay evinize, bahçenize, tarlanıza asmanızda bir mahzur yoktur. Helal kazanç, bolluk ve bereket istediğiniz her yer için duayı asıp, okuyabilirsiniz.

Karınca Duası (Bereket Duası) Anlamı

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)

Duayı Türkçe okumak ve ezberlemek size zor geliyorsa Türkçe anlamıyla da dua edebilirsiniz. Duanızı mutlaka Arapça yapacaksınız diye bir zorunluluk bulunmuyor.

Duanın Türkçe anlamını rahatlıkla ezberleyebilirsiniz. İster ezbere isterseniz kâğıttan okuyarak duanızı edebilirsiniz. Duanızı ederken, içten, samimi, sadece Allah’tan ummanız gerekiyor.

Karınca Duası Fazileti

Karınca duası sadece bolluk ve bereket hususları için okuyabilirsiniz. Bunun dışında herhangi bir istek ve hastalık durumu için etkisi bulunmuyor. Duayı sıklıkla okuyanlar, evine ve iş yerine asanlara sağladığı faydaları şöyle sıralayabiliriz;

1-Duayı sıklıkla okursanız bol rızık; evinize asarsanız bolluk, helal besinler; iş yerinize asarsanız helal ve bol kazançlar, bereketli müşteriler kazanırsınız.

2-Bol rızık ve helal kazancın yanında belayı da defeder.

3-Sürekli okursanız, maneviyatınız da yükselir, imanınız güçlenir.

4-Duada, imanın şartları olan peygamberler, melekler ve kitaplar da geçtiği için imanınızı tazelemiş olursunuz.

5-Dua içinde bol bol Allah’ın isimlerini zikrettiğiniz için kalbiniz imanla dolacak ve bolca sevap alacaksınız.

6-Dua etmek de bir yerde ibadet sayıldığı için bolca ettiğiniz dua için ibadet sevabı da almış oluyorsunuz.

7-Dua içinde dört büyük meleğin adı da geçtiği için (Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil) melekler duanızı duydukları anda sizin için dua edeceklerdir. Böylece meleklerin de dualarını almış oluyorsunuz.

8-Duanın makbul olması için özellikle Cuma günleri okunması tavsiye edilmektedir. Cuma namazından sonra duayı okuduktan sonra rızkınızı ve nasibinizi aramak için işinize koyulabilirsiniz.