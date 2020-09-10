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Dualar
Haber Giriş: 10.09.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Ettehiyyatü duası Türkçe ve Arapça okunuşu- Diyanet Ettehiyyatü duası anlamı, meali

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Ettehiyyatü duası Türkçe ve Arapça okunuşu- Diyanet Ettehiyyatü duası anlamı, meali
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Ettehiyyatü duası Türkçe ve Arapça okunuşu namaz kılmak isteyen Müslümanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ettehiyyatü duası tüm vakit namazlarında okunmaktadır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında oturuşlarda bu dua okunur. İşte Ettehiyyatü duası okunuşu ve anlamı

Ettehiyyatü duası okunuşu ve anlamı her dönemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Ettehiyyatü duası tüm namazlarda okunan dualar arasındadır. Müslümanlar rüku ve secdenin ardından akşam namazı ve vitir namazı dışında her iki rekatta bir yapılan oturuşta bu duayı okurlar. Peki Ettehiyyatü duası nasıl okunur?

Ettehiyyatü Duası Arapça Okunuşu

Ettehiyyâtu lillâhi ve’s-salevâtu ve’t-tayyibâtu esselâmu ‘aleyke eyyuhe’n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuhû esselâmu ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdillâhi’s-salihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden ‘abduhû ve rasûluh.

 Ettehiyyatü Duası Türkçe Okunuşu

“Selam, rahmet ve bütün güzellikler, her türlü dil, beden ve mal ile yapılan ibadet Allah’a mahsustur. Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizlere ve Allah’ın sâlih kullarına olsun. Ben şahadet ederim (kesinlikle bilirim) ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şahadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlüdür.” (Ebu Dâvûd, “Salât”, 182. I, 591)

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