Dua Nedir? Duanın Önemi İle İlgili Hadisler Nelerdir? Dua Ayetleri Ve Örnekleri

Dua, sadece Allah'tan yardım istemek için edilmez. Aynı zamanda günahlardan arınmak, cehennem azabından korunmak ve arınmak için de sıklıkla dua edilmesi gerekir. Dualar, Kuran ayetlerinden seçilebileceği gibi, birçok farklı hadis kaynağından da seçilebilir.

Duanın Önemi ile İlgili Hadisler Nelerdir?

İbadetler gibi dualar da tek ve toplu olarak edilebilir. Duanın önemini vurgulayan birçok sahih hadis, birçok kişi tarafından yüzyıllar sonrasından günümüze taşınmıştır. Buhari'nin aktardığı bir hadise göre Hz. Muhammed bir keresinde 'Allah, duada ısrarcı olanları'' sever diye buyurmuştur. Yılgınlığa düşmemek, Allah'ın rahmeti ve bereketinden umudu kesmemek adına duanın önemi ve hikmeti bu şekilde vurgulanmıştır.

Duanın gücünü vurgulayan birçok hadis de Buhari ve Ebu Davud gibi ünlü hadisçilerden aktarılanlar arasında yer alıyor. ''Dua, kazaya siper olur'' sözü Medine'de söylenmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Burada dua etmenin yapıcı ve onarıcı gücünden ziyade önleyici gücü ele alınmıştır.

İçinde Dua Geçen Hadisler Nelerdir?

Rivayet edilen bazı hadisler ise doğrudan doğruya dua anlamı ve mahiyeti taşımaktadır. Birçok kaynakta da kendisine yer bulan ve Hz. Muhammed'in en sık ettiği duaların başında gelen şöyle bir hadis bulunuyor: ''Allah'ım, bize bu dünyada da ahirette güzellik ver. Bizi cehennem azabından / utancından koru.'' Hz. Muhammed bu özlü duasında bir Müslümanın hem dünya hem de ahiret hayatı için yalnızca Allah'tan yardım dilemesi gerektiğinin altını çizmiştir.

Yemeklerden önce ya da sonra ise Hz. Muhammedin şöyle dua ettiği kaydedilmiştir: ''Allah'ım bize en temizin rızık ve afiyet ver. Bizi haramdan koru ve kalplerimizi yalnızca sana yönelt.''

Bu hadislerden de anlaşılacağı üzere bir Müslüman, sadece bir dileğinin gerçekleşmesi için değil, aynı zamanda Allah'ı hamd etmek ve ona şükretmek için de sık sık dua etmelidir.

Beddua Üzerine Hadisler Nelerdir?

Bilindiği üzere birçok farklı dua çeşidi bulunmaktadır. İslam'da yer alan ve 'beddua' ismiyle bilinen dualara dair olumsuz hadisler de naklediliyor. Zira bir Müslüman, diğer hiç kimsenin kötülüğünü istememeli, bunun için dua etmemelidir. Aynı zamanda uyarıcı mahiyette olan hadisler de bulunmaktadır. ''Mazlumun bedduasından sakınınız. O bir kıvılcım olsa bile semaya yükselebilir'' hadisinde olduğu gibi zulme uğramış kişilerin duasının Allah katında kabul görmesi mümkündür.

Dua Ayetleri ve Örnekleri

Kuran-ı Kerim'de direkt olarak dua şeklinde olan birçok farklı ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerin çoğunluğu peygamberlerimizin ettiği duaların örneklerinden oluşmaktadır. Örneğin Hz. Musa'nın zorda kaldığı anda ettiği bu dua, diğer tüm Müslümanlara örnek olacak niteliktedir:

''Rabbim. Sen bağışla günahlarımızı. Affet işlerimizdeki, amellerimizdeki taşkınlıkları. Yere / Yeryüzüne sağlam bastır ayaklarımızı. Yardım et bize küfre sapmış / küfre batmış kafirlere karşı.''

Bu son derece özlü ve derin olan duadan da görüldüğü üzere darda kalan her Müslüman sadece ve sadece Allah'tan yardım istemelidir. Yardımlaşma ve dayanışma müminler arasında olsa da esas yardım sadece Allah'tan gelebilir. Kafirlerin zulmüne karşı verilen her mücadelede duanın hem gönlü rahatlatan hem de insanı felaha eriştiren bir kudret bulunmaktadır.

Kuran'da geçen bir dua ayeti ise şu şekildedir:

''Allah'ım. Sen beni, anne babamı, evime inanmış / iman etmiş olarak gireni, inanmış tüm erkekleri ve tüm kadınları affet. Zalimlerin ise helak ve perişanlıklarını arttır sadece.''