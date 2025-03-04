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Dolgu orucu bozar mı? Diş tedavisi orucu bozuyor mu?

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#Diş Tedavisi Orucu Bozar Mı#Diyanet#Diş Tedavisi
Dolgu orucu bozar mı Diş tedavisi orucu bozuyor mu
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 10:20

Ramazan ayında tedavisine devam etmek isteyen vatandaşlar bir yandan da orucunu aksatmak istemiyorlar. Diyanet konuyla ilgili yanıtları resmi sayfasından paylaştı. Peki, diş tedavisi orucu bozar mı? Oruçluyken diş tedavisi ve dolgu yaptırılır mı? Diyanet fetvası haberimizde...

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Ramazan ayında; sağlık sorunları nedeniyle diş çektirmek, diş dolgusu yaptırmak gibi diş tedavileri orucu bozar mı merak ediliyor. Diş sağlığı randevularını bir ay boyunca aksatmak istemeyen vatandaşlar, diş tedavisi orucu bozar mı merak ediyorlar. İşte konuyla ilgili Diyanet yanıtı...

DİŞ TEDAVİSİ ORUCU BOZAR MI?

Sırf diş tedavisi sebebi ile oruç bozulmaz. Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

Diş kanaması ve diş yarasından çıkan kanın tükürük ile yutulması orucu bozar mı?

Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

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