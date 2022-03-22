Diş fırçalamak orucu bozar mı, oruçluyken diş fırçalanır mı? Diyanet bilgisi

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Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar sahur vaktinden iftar vaktine kadar yiyecek ve içeceklerden uzak duracaklar. Peki ağzı kokusuna karşı diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı...

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yazan bilgilere göre, boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.