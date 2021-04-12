Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı

Müslümanlar için mübarek bir ay sayılan Ramazan’da, oruç tutmayla ilgili sorular gündemdeki yerini koruyor. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar sahur vaktinden iftar vaktine kadar yiyecek ve içeceklerden uzak duracaklar. Peki ağzı kokusuna karşı diş fırçalanması orucu bozan durumlardan mıdır? Diyanet açıkladı:

Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.