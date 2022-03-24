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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

#Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı#Diş Fırçalayınca Oruç Bozulur Mu#Ramazan
Diş fırçalamak orucu bozar mı Diyanet bilgisi

Diş fırçalamak orucu bozar mı sorusu, son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Ramazan ayında iftar saati öncesinde dişlerini fırçalamak isteyen Müslümanlar, oruç ibadetlerinin zarar görüp görmeyeceğini merak ediyor. İşte, diş fırçalamak orucu bozar mı sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan cevap

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Diş fırçalamak orucu bozar mı sorusu, tuttukları orucun zarara uğramasını istemeyen vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Oruç tutmanın gereklilikleri dolayısıyla mideye herhangi bir maddenin girmemesi gerekliliği, diş fırçalamak orucu bozar mı sorusunu da beraberinde getiriyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre diş fırçalamak orucu bozar mı sorusunun cevabı

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayı başlamasıyla birlikte ağız ve diş sağlığı da gündeme gelen önemli konular arasındaki yerini alacak. Konu dini boyutu ve ağız ve diş sağlığı uzmanların görüşleri açısından değerlendirildiğinde farklı görüşler ortaya çıkıyor. Kimi ağız ve diş sağlığı uzmanları oruç sırasında dişlerin fırçalanmamasının diş çürüklerine yol açabileceği uyarısında bulunurken; kimi uzmanlar da iftar ve sahur sonrası fırçalamanın ağız ve diş temizliği azısından yeterli olacağı görüşünde.

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Orucu bozan durumlara ilişkin resmi sayfası üzerinden bilgilendirme yapan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir.

MİSVAK KULLANIMININ HÜKMÜ NEDİR?

Abdest alırken misvak ve benzeri bir şeyle ağız ve diş temizliğini yapmak sünnettir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 44). Zira bu temizlik fıtrattan sayılmaktadır (Müslim, Taharet, 56; Ebû Dâvûd, Taharet, 29). Allah Resûlü (s.a.s.) bir hadislerinde, “Ümmetime ağır gelmesinden (meşakkat) endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde dişlerini misvakla temizlemelerini emrederdim.” (İbn Mâce, Tahâret, 7) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasında ağız ve diş temizliği asıl olup, o dönemde diş temizliğinde misvak kullanılmakta idi. Bugün misvak yerine diş fırçası kullanılmaktadır. Ağız ve diş sağlığı için uygun olan herhangi bir ürünün veya yöntemin kullanılmasıyla bu sünnet yerine getirilmiş olur.

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