Şeytan Taşlama Nedir Ve Farz Mıdır? Şeytan Taşlama Neden, Ne Zaman Ve Nerede Yapılır?

Halk arasında şeytan taşlama olarak bilinen hac ibadetinin vacibi aslında reym-i cimar olarak isimlendirilir. Şeytan taşlamanın da kendi içerisinde bazı sünnetleri vardır.

Şeytan Taşlama Nedir?

Şeytan taşlama, hac ibadeti ifa edilirken belirli bir sürede Mina’da bulunarak, buradaki belirli taş kümelerine yine ufak taşların atılmasıdır. Müslümanların Mina’da ufak taşlar atacağı belli başlı yerler vardır. Bu yerler; Küçük Cemre, Orta Cemre ve Akabe Cemresi olarak sıralanır.

Şeytan taşlama yapılan günlerde Mina’da kalmak veya gecenin büyük bir bölümünü burada değerlendirmek gerekir. Bu bakımdan, Mina’da gecelemek Hanefi mezhebine göre sünnet olarak kabul edilmektedir. Diğer mezheplerdeyse geceyi Mina’da geçirme zorunluluğu bulunmaz. Ancak gecenin büyük bölümünü Mina’da geçirmek vacip olarak kabul edilir.

Şeytan Taşlama Ne Zaman Yapılır?

Hac ibadeti yapılırken ne zaman şeytan taşlanacağı mezhepsel bakımdan bazı farklılıklara sahiptir. Buna göre, Hanefilik ve Malikilikte şeytan taşlama bayramın birinci gününde başlamaktadır. Bayramın ilk günü, fecr-i sadıktan başlamak üzere şeytan taşlanabilir. Bu durum Şafi ve Hanbeliler için gece yarısı başlayıp, bayramın son gününde güneş batana kadar devam etmektedir.

Şeytan taşlamaya başlamadan evvel, cemreye gidene kadar yeteri kadar taş toplanması gerekmektedir. Taşların nereden toplanacağına dairse herhangi bir sınırlandırma bulunmaz. Bundan sonra cemreye yeteri kadar yaklaşılarak, taşlar atılmaya başlanır. Müslümanlar şeytan taşlama yaparken “Bismillahi Allahüekber, rağmen li’ş-şeytan ve hizmih” derler. Toplanan taşlardan artan olursa, bunlar başka bir kimseye verilebilir. Taşların verileceği bir kimse yoksa da toprağa bırakılabilir.

Şeytan Taşlama Hangi Şartlarda Geçerli Olur?

Şeytan taşlamanın geçerli olabilmesi noktasında aranan belli başlı şartlar vardır. Buna göre, cemreye varana kadar toplanan taşların ilgili bölüme elle atılması gerekmektedir. Yani, taşların geriden fırlatılması ya da cemre üzerine elle bırakılması sahih kabul edilmemektedir. Yine, mezheplerin büyük çoğunluğunda kabul edildiği üzere cemreye atılan maddenin taş olması gerekmektedir.

Şeytan taşlayan Müslümanların biriktirdikleri taşları tek tek cemreye atması da aranan bir şarttır. Taşların tümünün aynı vakitte atılması, yalnızca tek bir taş atılmış gibi kabul edilen bir durumdur. Buna ek olarak atılan taşların cemre havuzunun içine ya da çok yakınına düşmesi gerekir. Şeytan taşlama konusunda aranan diğer şartları şu şekilde sıralamak mümkündür: Atılan taşın herhangi bir yere çarpmadan yerine ulaşması gerekir, gücü yeten hacıların taşları mutlaka kendisinin atması gerekir, taşların şeytan taşlamaya uygun vakitler içerisinde atılması gerekir.

Şeytan Taşlamanın Sünnetleri Nasıl Sıralanır?

Şeytan taşlama, hac ibadeti sırasında yapılan vaciplerden biridir. Bu vacip ibadetin kendi içerisinde bazı sünnetleri vardır. Buna göre; taşları üç ile beş metrelik mesafeden atmak, yedi taşı art arda atmak ve atılan taşların belirli bir boyutta olması şeytan taşlamanın sünnetlerindendir. Bu noktada taşların boyutu belirlenirken nohuttan büyük, fındıktansa daha küçük olması beklenmektedir.

Bayram günlerine bağlı olarak hangi cemrede bulunmak gerektiği de yine sünnetler arasında yer alan bir konudur. Buna göre; bayramın ikinci günü Küçük Cemre’de, üçüncü günü Orta Cemre’de ve son günü de Akabe Cemresi’nde bulunmak gerekir. Bu durum, mezheplerin büyük bir bölümünde sıhhat şartı olarak da kabul edilmektedir. Akabe Cemresi’nde şeytan taşlama yapıldıktan sonra dua etmeden alanı terk etmek de sünnetlerden biridir.

Kaynak: Diyanet