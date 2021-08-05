Oruç Kefareti Nedir Ve Nasıl Hesaplanır? Oruç Bozmanın Kefareti Nasıl Ödenir

Oruç tutan birçok Müslüman oruç kefareti terimine sıklıkla rastlamıştır. Çünkü oruç kefaretinin yeri İslamiyet’te Diyanet tarafından belirtilmiş ve ayrıntılı anlatılmıştır.

Oruç Kefareti Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Yolculuk, hastalık, özür, bayram günlerine denk gelme, Ramazana rastlamak sebepleriyle tutulan oruç bozulursa 60 günlük yeniden oruç tutmaya oruç kefareti denmektedir.

Bayram günlerinde bozulmazsa yine de yeniden başlayarak oruç tutmak gerekir. Oruç hayz ve nifas sebebiyle bozulursa yeniden başlanmaz yani oruç kefareti olan 60 günlük oruç tutulmaz. Bu durumda temizlenme sonrasında geriye kalan günlerde oruç tutmaya devam edilir.

Bu durumdan da anlayacağımız gibi oruç kefareti iki ay yani gün olarak 60 gün oruç tutmayı ifade etmektedir. Bu oruç kefaretini tutmaya gücü olmayan kişiler ise bir gün boyunca 60 fakiri ya da 60 gün boyunca bir fakiri doyurarak oruç kefaretini gerçekleştirir.

Oruç kefaretinin hesaplanması Diyanette oruç fidyesinin hesaplanması olarak geçmektedir.

Bu hesaplama yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu yüzden de oruç fidyesinin tutarını İslamiyet fıtır sadakası kadar belirlemiştir. Oruç fidyesi Ramazan ayının başında, içinde ya da sonunda verilebilmektedir.

Bu oruç fidyeleri bir fakire toplu olarak da verilebilir. Ayrı ayrı fakirlere dağıtılabilir. Oruç kefaret bedelini yani oruç fidyesini ödemeye gücü olmayan kişiler ise sadece Allah'tan bağışlamayı isteyebilir.

Yaşlı kişiler, iyileşme umudu olmayan hastalar gelecekteki zamanda sağlıklarına kavuşup oruç tutmaya elverişli hale gelirlerse oruç kefaretini ödemiş olsalar bile Hanefi mezhebine göre yine de oruçlarını kaza etmekle sorumludurlar.

Hasta ve oruç tutamadıkları zamanlarda verdikleri oruç kefaret bedelleri ve oruç fidyeleri ise hükmünü kaybederek bağış, sadaka veya nafile olarak kabul görmektedir.

Oruç fidyesi hesaplamalara göre elinde olmayan sebeplerden dolayı tutulmayan oruç günü sayısının ödeyeceği miktarla çarpılması sonucu bulunmaktadır.

Fitre denilen miktar ise bağlantılı olarak her daim 1 birim ödenmektedir. 2020 yılı için ödenecek fidye miktarı 27 TL olarak belirlenmiştir. Bu 27 TL o yıl için herkese eşit olarak kabul görülür. Burada bahsedilen oruç kefareti hesaplaması yani oruç fidyesi hesaplaması da tutulmayan oruç günü sayısının 27 rakamıyla çarpılmasıyla hesaplanır.

Eğer 30 gün boyunca oruç gerçekleşmediyse hesaplamayı 30 X 27 oluşturmaktadır. Bu işlem sonucunda ortaya 810 TL lik ödenmesi gereken oruç kefareti bedeli çıkmaktadır.

Kaynak: Diyanet

Oruç Bozmanın Kefareti Nasıl Ödenir?

Diyanete ve İslamiyet’e göre oruç bozmanın kefareti belirli kurallar çerçevesinde art arda 60 gün boyunca aralıksız oruç tutmakla olmaktadır.

60 gün aralıksız oruç tuttuktan sonra tutulmayan her gün için birer gün daha oruç tutulması eklenmektedir.

Bir Ramazan ayında 2 gün kefareti olan bir kişi birinci kefareti yerine getirmediyse ikisi için de sadece bir kefaret gerçekleştirmesi yeterli görülmektedir. Burada bahsedilen birinci kefaret ise birkaç Ramazan döneminde kefaretlerin olma durumudur.

Orucu bilerek ve isteyerek bozmak kefaret yükümlüğünü de beraberinde getirmektedir. 60 gün boyunca oruç tutmak da bilerek orucu bozmanın kefareti olarak bilinmektedir. Yine aynı şekilde 60 gün boyunca oruç tutulamıyorsa 60 fakiri bir günde ya da 60 gün boyunca bir fakiri doyurmak gerekmektedir.

Kaynak: Diyanet