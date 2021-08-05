Müzdelife Vakfesi Nedir, Farz Mıdır Ve Ne Zaman Yapılır? Müzdelife Vakfesi Nasıl Yapılır Ve Geçerli Olmasının Şartları

Müzdelife vakfesinin şartlarını İslamiyet’e göre Diyanet Kurulu açıklamıştır. Hacca giden birçok kişide müzdelife vakfesi terimiyle mutlaka karşılaşmıştır.

Müzdelife Vakfesi Nedir, Farz mıdır ve Ne Zaman Yapılır?

Durmak, bir yerde beklemek anlamına gelen vakfe terimi hac ibadetini yapan bir kişinin bir zaman içinde bir yerde bir süre durmasını, beklemesini ifade etmektedir. Bu vakfenin yapıldığı yer eğer Arafat ve Müzdelife bölgelerindeyse müzdelife vakfesi denilir. Yani vakfenin yapıldığı bölgeyi Müzdelife olan bölgenin ismi oluşturmaktadır.

Müzdelife vakfesinin farz olup olmadığını ayrıntılı bir şekilde Diyanet İslamiyete bağlı olacak şekilde açıklamıştır.

Müzdelife vakfesi seferilik, uzak ülkelerden gelme ve mezheplere bağlı olarak açıklanmıştır. Hanefi mezhebine göre Mekke'de yer alan Arafat vakfesinden önce on beş gün ya da daha fazla kalacak olan kimse mukim kabul edilmektedir.

Diğer mezheplerde de giriş ve çıkışlar hariç olacak şekilde dört gün ya da daha fazla kalacak olan kişiler mukim kabul edilir.

Bu kişiler İslamiyete göre hem Mekke'de hem de Arafat'da namazlarını tam olarak kılmaktadır. Bu sürelerden daha az kalacak olan kişiler ise seferi olarak kabul edilir. Dört rekatlık namazları bile iki rekat olarak kılabilirler.

Arafat'da misafir kabul edilen kişiler Arafat vakfesinden önce Mekke'de seferi olan kişilerdir. Buradan da anlaşıldığı gibi Diyanetin yaptığı açıklamaya göre Mekke bölgesinde seferi olanlar Arafat bölgesinde de seferi olarak geçmektedir.

Bu durumun tam tersi de söz konusudur. Vakfeden sonrasında Mekke bölgesinde belirtilen süreler kadar veya daha fazla bulunuyorsa mukim sayılır tersi olan durumda da seferi olarak devam eder.

Bu durum Arafat bölgesinde olduğu gibi Müzdelife bölgesinde de aynıdır. Aynı olan bu hükümlerde toplulukla kılınan namazlarda imam da mukim olabilir. Bu durumda misafir de olsa topluluk imama ayak uydurarak namazlarını tam olarak kılmaktadır.

Şafi ve Hanbeli mezhebine göre gece yarısından sonra kısa bir süre dahi olsa Müzdelife bölgesinde bulunmak yani Müzdelife vakfesi farz değil vacip olarak bilinmektedir.

Maliki mezhebine göre de gecenin herhangi bir vaktinde kısa bir süre de olsa Müzdelife vakfesi yapmak farz değil vacip kabul edilir.

Maliki, Şafi ve Hanbeli mezhebine göre Müzdelife vakfesi yapmak süre olarak fecirden sonra güneş doğuncaya kadar olan zamanda sünnet kabul edilir.

Hanefi mezhebine göre müzdelife vakfesinin zamanı kurban bayramının birinci günü fecir zamanının girmesiyle başlamaktadır. Güneş doğuncaya kadar da devam etmektedir. Bu süreler içinde Müzdelife vakfesi yapmak vakfenin doğru olması açısından yeterli görülmektedir. Gece boyu Müzdelife bölgesinde kalma veya kalmama şartı yoktur.

Kaynak: Diyanet

Müzdelife Vakfesi Nasıl Yapılır ve Geçerli Olmasının Şartları

Diyanete göre müzdelife vakfesi yapacak olan kişiler sabah namazını erkenden kılar ve namazdan sonra bu vakfeyi ayakta yaparak dua eder.

Sonrasında da güneş doğmadan Mina bölgesine hareket edilmektedir. Diyanetin açıklamasına göre günümüzde bu vakfe izdiham ve yer darlığı sebebiyle kurban bayramının arefe günü güneşin batmasından sonra ve bayramın birinci günü de güneşin doğmasına kadar olan zaman arasında yapılmaktadır.

Müzdelife vakfesi İslamiyete ve Diyanete göre vacip olarak kabul edilmiştir. Geçerli olma şartları arasında hac için ihramlı olmak, Arafat vakfesini yapmış olmak, Müzdelife sınırları içerisinde yapmak, belirli zaman içinde yapmak yer almaktadır.

Müzdelife sınırları içerisinde Muhassır vadisi yer almaktadır. Bu vadi dışındaki bölgenin her yerinde vakfe yapılabilir. Bölgede aynı zamanda Kuzey Dağı üzerinde bulunan Meş ar i Haram civarı bulunmaktadır. Özellikle bu civarda vakfeyi yapmak sünnet kabul edilmektedir.

Kaynak: Diyanet