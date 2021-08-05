İslam dininde dört büyük melek olarak adlandırılan meleklerin isimleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Cebrail 2- Azrail 3- İsrafil 4- Mikail

Meleklere İman ve Dinimizdeki Önemi Nedir?

Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde melekler ilgili bilgi verilir. Meleklerin içinde yer aldığı birçok kıssa da hem ayetlerde hem de hadislerde anlatılır. Her Müslüman, meleklerin de tıpkı insanlar ve cinler gibi Allah tarafından yaratıldığına iman eder. İnsan çamur ve balçıktan, cinler ise ateşten yaratılmıştır.

Nurdan yaratılan melekler ise akıl sahibi olsa bile irade sahibi değildir. Allah'ın verdiği emirlerine yerine getirmekle mükelleftirler. Bu nedenle, irade sahibi olan insan, melekten üstün tutulmuştur. Hz. Adem yaratıldıktan sonra Allah'ü Teala meleklere Hz. Adem'e secde etmelerini emretmiştir. Şeytan hariç tüm meleklere Hz. Adem'e secde etmiştir. Şeytan ise melek değil cin taifesinden olduğu için bu emre karşı gelmiştir.

Ruhulkudüs ve Ruhulemin adıyla da bilinen Cebrail, derece bakımından diğer meleklerden üstündür. Görevi Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere ulaştırmaktır. Birçok hadis kaynağında, Cebrail'in boyunun arşa kadar uzandığı ve 600 kanatlı olduğu belirtilir. Yine peygamber efendimizden aktarılan bir hadise göre Cebrail, Hz. Muhammed'in yanına bazen insan kılığında gelirdi.

İsrafil'in adı Kuran'ı Kerim'de ''Münadi'' olarak geçer. Münadi, çağıran ve davet anlamına gelir. Kıyamet gününde İsrafil Sur borusuna iki defa üfleyecektir. İlk üflediğinde o anda dünyada bulunan herkes ölecek, ikinci kez üflediğinde ise tüm insanlar dirilip Allah'ın huzurunda toplanacaktır. Dini kaynaklarda Hz. Adem'e ilk secde eden meleğin İsrafil olduğu belirtili.

Azrail'in adı Kuran'ı Kerim'de geçmez. Onun yerine ölüm meleği anlamına gelen ''melek'ül mevt'' kelimesi kullanılır. Bunun dışında Kuran'da naziat ve naşitat kelimeleri kullanılır. Ruhları şiddetle söküp alan anlamına gelen Naziat, kafirlerin, münafıkların ve münkirlerin canını alacak olan meleğin adıdır. Naşitat ise ruhları yavaşça çekip alan demektir. Takva ehli kullanarak naziat değil naşitat melekleri gelecektir.

Mikail de dört büyük melekten biridir ve görevi tabiat olaylarını tertip etmektir.

Kaynak: Diyanet