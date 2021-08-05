Kabir Hayatı Nedir, Nasıldır Ve Neler Yaşanır? Kabir Hayatı İle İlgili Hadisler Ve Ayetler

Müslümanların ahiret gününe iman etmesi gerekmektedir. Ahiret, İsrafil'in (a.s) sure Allah'ın emri ile ilk defa üflemesinin ardından başlayacak olan ebedi hayata verilen isimdir. Hz. Muhammed'in (SAV) ahiret günü, kabir hayatı, hesap, mahşer, sırat, şefaat konuları ile alakalı olarak pek çok hadisi bulunmaktadır. Bu konulara Kur'an-ı Kerim'de de yer verilmiştir.

Kabir Hayatı Nedir, Nasıldır ve Neler Yaşanır?

Ahiret hayatı, ahirette yaşanacak durumlar gayba ait konular olduğu için pozitif bilimler ile bu konuların açıklanması mümkün değildir. İnsanların ahiret hayatı ile ilgili bilgileri Kur'an'da ve hadislerde bahsedilen kadarı ile bilinmektedir. Bunun dışında kişilerin konu ile ilgili akli bir yorum yapmaları doğru değildir.

İslam dini ile Kur'an-ı Kerim ahiret inancına çok önem vermektedir. Bu sebeple Kur'an'da ahiret inancı ile ilgili çeşitli bilgiler bulunmaktadır.

Ahiret hayatının devreleri vardır. Bunlar;

Kabir Hayatı (Berzah)

Kıyamet ve Kıyamet Alametleridir.

Kabir Hayatı

Ölüm ile başlayan ve tekrar diriliş gününe dek devam eden hayat kabir hayatı olarak isimlendirilmektedir. Kabir hayatından berzah olarak bahsedilmektedir. Peygamber Efendimizin (SAV) bir hadisinde "Kabir, âhiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacaktır" demiştir. Bu hadisten ahiret yaşamının kişinin ölümü ile başladığından bahsedilmektedir.

İnsanlar öldükleri zaman gömülseler de, denizde boğulsalar da ya da ölüleri yakılıp külleri havaya karışmış olsa da kabir hayatını mutlaka yaşarlar. Kıyamet günü de istisnasız tüm insanlar diriltilecektir. İnsanlar öldükleri zaman kabre konulmaları nedeni ile genellikle kabir hayatı ismini almaktadır.

İnsanlar ölümlerinin ardından kabre girdikleri zaman Münker ve Nekir melekleri ölen kişinin yanına gelir "Rabb'in kimdir?", "Peygamberin kimdir?", "Dinin nedir?" sorularını sorarlar. İmanı kuvvetli ve güzel ameli olan kimseler bu soruları doğru bir şekilde yanıtlayacaktır. Bu kişilere cennet kapıları açılır ve kendilerine cennet gösterilir. Ancak bu sorulara doğru cevap veremeyen kişilere cehennem kapıları açılacak ve kendilerine cehennem gösterilecektir.

Kafir ve münafık olan kişiler öldükleri zaman kabirde acılar ve sıkıntılar çekecektir. Mümin kimseler ise kabirde nimetler içinde mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceklerdir. Kabir azabı ve nimetler ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de çeşitli bilgiler vardır. Bunun yanında sahih hadislerde de kabir hayatından bahsedilmektedir.

Kıyamet kelimesi sözlük anlamı olarak kalkmak, dikilmek anlamına gelmektedir. Kıyamette genel bir ölümün ardından bir diriliş olacaktır.

Kıyametin meydana gelmesi imkansız olarak görülmemelidir. Çünkü evrenin tek bir yaratıcısı ve yöneticisi bulunmaktadır O'da Allah'tır. Evrenin ve kainatın yaratıcısının düzeni bozması ve her şeyi altüst etmesi de mümkündür.

Kur'an'da insanların kıyametin geleceğinden kuşku duymaması gerektiğinden bahsedilmektedir. Bunun yanında kıyamet ile alakalı pek çok ayette yer almaktadır.

"İnsan kıyamet günü ne zamanmış? diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman! O gün insan ‘kaçacak yer neresi?’ diyecektir. Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur" (el-Kıyâme 75/6-12).

"Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar" (el-İnfitâr 82/1-5). ayetlerinde kıyametin kopacağından bahsedilmektedir. Kıyametin ne zaman kopacağı bilinmemektedir. Bunu yalnızca Allah (cc) bilmektedir.

Kaynak: Diyanet