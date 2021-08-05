İslam'da Kadın Hakları Nelerdir? İslam'da Kadının Yeri Ve Önemi

İslam'da kadın hakları kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. İslam'da kadın hakları ayetler de yer almaktadır.

İslam'da Kadın Hakları Nelerdir?

İslam'da kadın hakları titizlikle belirlenmiştir. İslam'da özellikle kadının önemi oldukça fazladır. İslam'da kadının hakları şu şekildedir;

- Evli bir erkek eğer eşini yani kadını aldatırsa zina cezası erkeğe uygulanır. Kadın burada korunur.

- Eşini aldatmış olan bir erkek eşini boşamak isterse evlilikte sahip olduğu hiçbir şeyi kadından alamaz.

- Kadınını yani eşini küçük düşüren ve toplumda aşağılayan bir erkek İslam'da ahlaksız erkek ve değersiz bir erkek olarak kabul edilmektedir.

- Eğer baba evlatlarına miras verirken kadını geri planda tutarsa bu durumda baba Allah'ın koymuş olduğu sınırları çiğnemiş olarak sayılır. Aynı zamanda kendisine zulüm etmiş olarak sayılmaktadır. Dolayısıyla İslam'da kadının miras hakkı da korunmuştur.

- Eğer bir erkek kadından en az 4 ay ayrı kalırsa. Kadının eşini boşama hakkı vardır. İslam dini bu hakkı kadına doğrudan sağlamaktadır. Bu durum bazı mezheplerde de süre olarak farklılık gösterilmektedir.

- Eğer bir erkek eşini yani kadınını boşarsa, onun haklarını ve iyiliklerini mutlaka korumalıdır. Boşadıktan sonra onun hakkında kötü söylemlerde bulunamaz.

- İslam'da kadının ekonomik durumu olarak kadının malı kendine ve şahsına aittir. Kadın bu malı istediği gibi kullanabilir ve dilediği gibi harcayabilir. Kocasının bu konuda eşine herhangi bir baskı uygulama hakkı bulunmamaktadır.

- Eğer bir erkek bir kadına herhangi bir şekilde haksızlık yapmış olursa o erkek kadına maddi olarak borçlu kalır. Eğer maddi olarak ödenek veremiyorsa o erkek aynı şekilde misliyle cezalandırılmak durumunda kalır.

- İsraf olmayacak şekilde kadının bütün ihtiyaçlarını erkek karşılamak ile mükelleftir. Bunun için İslam'da kadına değer verilir.

- Kadın erkeğe şeri ölçüler ile birlikte itaat etmesi Allah'ın emridir. Erkeklerin kadınlar üstünde hakkı olduğu gibi kadınların da erkekler üstünde hakları bulunmaktadır.

- İslam'da bir kadının namusuna ve iffetine atılan iftira en büyük günahlardan birisi olarak sayılmıştır.

- Kadın insanlığın ve ümmetin diğer yarısı olarak kabul edilir.

İslam'da Kadının Yeri ve Önemi

İslam dini kadına büyük değer vermektedir. Kadınları ümmetin bir yarısı olarak görür. Aynı zamanda kadının toplumu eğitici bir birey olarak görür. İslam dininde kadın kutsaldır. Bu durum bir takım hadislerle ve ayetlerle de belirtilmiştir. Müslüm Birr 149. hadisine göre "Sizin en hayırlınız kadınlarına en iyi şekilde davrananlarınızdır denilmiştir. " Aynı zamanda yüce peygamberimiz kadınlar için "Kadınlar size Allah'ın bir emanetidir." demiştir. Bu hadisi şeriften de anlaşılacağı üzere İslam'da kadının yeri oldukça önemlidir. Kadının hakları ve önemi korunmaktadır.

İslam'da kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısı olarak görülmektedir. Hem kadın hem de erkek dinimizde eşit olarak sayılmaktadır. İslam'da kadına değer vermeyen ve kadını aşağılayıcı sözlerde bulunan her erkeğe ceza verilmektedir. Aynı zamanda kadına kötü davranan erkekler kötü kişiler olarak kabul edilir. İslam dinine göre Adem bütün insanlığın babası olarak kabul edilir ve Hz. Havva'da bütün insanların annesi olarak kabul edilerek eşit olarak sayılmıştır. Kadının İslam dininde yeri ayrıdır.

Kaynak: Diyanet