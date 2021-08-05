İslamda Evlilik Ve Önemi Nedir? İslam'da Evlenmenin Yaşı Ve Şartları Nelerdir

İslam da evlilik büyük bir öneme sahiptir. Yuva kuracak olan ve hayatlarını birleştirmek isteyen kişilerin öncelikli olarak nikah akdi yapmaları gerekmektedir. Ancak İslam dinine göre yapılacak olan evlilik için de bir takım şartlar bulunmaktadır.

İslam’da Evlilik ve Önemi Nedir?

İslam da evlilik oldukça önemli bir konudur. Peygamber efendimiz de evlilik yaşına gelmiş olan kişilere evliliği tavsiye etmiştir. Evliliğin birçok hikmeti bulunmaktadır. İnsanlar çift olarak yaratılmıştır ve yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Üstelik nikah yapmak yani evlenmek, Peygamber efendimizin sünnetini yerine getirmek olarak da ifade edilebilir. İslam hukukunda da aile oldukça büyük bir öneme sahiptir. Toplumun temelini oluşturan en önemli unsur ailedir. Aile ise evlilik ile meydana gelmektedir.

Evlilik yapılması durumunda nesil karışıklığının ve zinanın da önüne geçilmiş olunur. İslam dinin de yer alan evlenme hukukuna göre de evlilik ahlakın bozulmasının önüne geçen bir unsur olarak ifade edilebilir. Peygamber efendimiz de evlenmenin önemini hadislerinde belirtmiştir. Evlenmek kişilerin en büyük günahlar arasında yer olan zinadan uzak durmaları için de tavsiye edilmektedir.

Evlenmenin geçerli olması için evlilik sırasında şahitlerin olması gerekmektedir. İki şahit olmadan nikah geçerli olmaz. Kişiler arasında bir evlilik engelinin olmaması gerekmektedir. Nikahta ikrahın olmaması da gerekmektedir. Yani bir zorlama olmaması gerekir. Yapılan evlilik gizlenmemelidir ve duyurulmalıdır. İslam dininde kişinin ahlakını koruması için ve günahlardan kendisini koruması için evlilik çağına gelen kişilerin evlenmesi tavsiye edilmiştir.

İslam'da Evlenmenin Yaşı ve Şartları Nelerdir?

İslam hukukuna göre de evlenmek için bir takım şartlar bulunmaktadır. İslam hukukunda evlilik için belirtilen kesin bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Kişilerin erginlik çağına girme dönemleri değişkenlik gösterebilir. Buna bağlı olarak evlilik yaşı da farklılık gösterebilir. Evliliğin gerçekleşmesi için kişinin buluğ çağına girmiş olması gerekmektedir. Bunun dışında evlenecek olan kişilerin eş adaylarında dikkat etmeleri gereken bir takım kriterler bulunmaktadır.

Evlenmek isteyen kişilerin ehliyet sahibi olmaları gerekmektedir. Evliliğin geçerli olması için evlenecek olan taraflar arasında bir evlenme engelinin olmaması gerekmektedir. Kişiler kendi alt veya üst soyları ile evlenemez. Aynı zamanda kan hısımları ve süt hısımları ile de evlilik gerçekleştiremezler. Kişiler arasında din farkı bulunmamalıdır. Başka birileriyle evli olmamaları gerekmektedir. Üç kere boşanma gibi geçici engellerin de söz konusu olmaması gerekmektedir.

Evliliğin gerçekleşmesi için aynı zamanda evliliğin şartsız olması gerekmektedir. Yani evliliği geciktirici ve bozucu bir unsurunda olmaması gerekmektedir. İslam dinine göre kendileri ile evlenilmesi haram olan kadınları değil helal olan kadınları seçmek gerekir.

Kuran-ı Kerim'de belirtildiğine göre bazı kişilerle evlenmeniz uygun olmaz. Evlenilmesi haram olan kişiler;

Analarınız,

Kızlarınız,

Kız kardeşleriniz,

Halalarınız,

Teyzeleriniz,

Erkek kardeş kızları,

Kız kardeş kızları,

Sizi emziren süt anneleriniz,

Süt kız kardeşleriniz,

Eşlerinizin anneleri,

Kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur-

Öz oğullarınızın eşleri,

İki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka.

Başka birisi ile evli olan kadınlar ile de evlenilmesi haramdır.

Kaynak: Diyanet