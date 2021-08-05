İncil Nedir Ve Hangi Peygambere İndirilmiştir? Hangi Dinin Kitabıdır?

Peygamberlere indirilen kutsal kitaplara, ilahi kitap denilmesinin asıl nedeni ise, söz konusu olan kitapların Cenab-ı Allah (c.c.) tarafından gönderilmiş olması ve ilahi vahiyleri içermesidir.

İncil Nedir ve Hangi Peygambere İndirilmiştir?

İncil, Hz. İsa’ya (a.s.) gönderilmiş olan önemli bir kutsal kitaptır. İncil’e, Ahd-i Cedid yani kısaca yeni sözleşme ismi de verilir. Bu kitap İngilizce olarak “Holy Book (Kutsal Kitap)” ismi ile de bilinir. Aynı zamanda Hz. İsa’dan (a.s.) sonra onun havarileri tarafından da kaleme alınmıştır.

İncil Hz. İsa’dan seneler sonra yazıya geçirilmiş olan bir kutsal kitaptır. İncil yüce Allah’tan (c.c.) geldiği hali ile günümüze kadar ulaşmamıştır. Tarihî süreç içinde pek çok defa değişikliğe uğramıştır. Bu nedenle de günümüzde Hristiyanların resmen kabul ettiği dört farklı İncil bulunuyor.

İncil Hangi Dinin Kitabıdır?

İncil, Hristiyanların resmen kabul ettiği Hristiyan dinine ait olan bir kutsal kitaptır. Günümüze kadar İncil, ilahi dinler içinde en çok mensubu olan Hristiyan alemine ait olan bir kutsal kitaptır. Hz. İsa peygambere indirilen bu kitap, tarihi net olarak bilinmese de en eski İncil’in M.S. 50. Yıllarda yazıldığı bilgisi bulunuyor. İncil Allah'ın gönderdiği şekli ile yazıya geçirilmediği için Hristiyanların resmen kabul ettiği 4 farklı İncil bulunuyor. Bunlar ise, yazarlarının adı ile anılan Markos, Matta, Luka ve Yuhanna İncilleridir. Dinimize göre de Tevrat, Zebur ve İncil’in Allah’tan (c.c.) indirildiği haline inanmak farzdır.

Hz. İsa’nın doğum tarihi ise, “0” olarak kabul edilir. Aynı zamanda İncil, üçüncü indirilen kutsal kitaptır. Günümüzde İncil’e ek olarak, havarilerden Barnaba tarafından kaleme alındığı öne sürülen bir İncil’den de bahsedilir. Bu İncil, diğerleri ile uyuşmaz. Barnaba İncili, Tevhit ilkesini kabul eder. Bu kitabın bir orijinal nüshası Paris’te bir prensin kütüphanesinde, diğer bir nüshası ise, Vatikan papalık kütüphanesinde yer alır. Hristiyanlık, en çok mensubu olan Hristiyan alemine ait olduğu için en çok okunan kutsal kitaplar arasında yer alıyor. Fakat dinimize göre İncil, günümüze kadar çok kez değiştirilerek geldiği için de kabul görmüyor. Dinimizce kutsal kitapların indirildiği hali ile okunması makbuldür.

Kaynak: Diyanet