İhram Nedir? İhram Yasakları, Rükunları, Sünnetleri Ve Vacipleri Nelerdir? İhramda Yasak Olmayan Şeyler

Hacca gitmiş ya da gidecek olan birçok kişi hazırlık aşamasında ihram kelimesine ve anlamına mutlaka rastlamıştır. Bireyler ihram kurallarını araştırmış ve bu kurallara göre hac ibadetini yerine getirmiştir.

İhram Nedir?

Müslüman olan erkeklerin Hac ve Umre ziyaretlerinde giymesi gereken iki parçadan meydana gelen, beyaz örtü şeklinde olan dikişsiz kıyafete ihram denmektedir.

Kadınların böyle bir kıyafet giyme mecburiyeti bulunmamaktadır. Fakat yine de kadınlar da beyaz uzun elbise giymektedir. İhram kelimesi ise İslamiyet de iki durum için kullanılmaktadır. Birincisi hac hali için ikincisi ise namaz hali içindir.

Hac hali için bahsedilen ihram genellikle geniş beyaz giysi ve yünlü çarşaftan yapılır. Dikişsiz olan bu kıyafet Hac ibadetinde Kabe'ye girerken giyilir.

Kaynak: Diyanet

İhram Yasakları, Rükunları, Sünnetleri ve Vacipleri Nelerdir?

İhram yasakları Diyanete göre şöyle sıralanmaktadır:

Dikişli ya da nakışlı kıyafetleri erkeklerin giymeleri yasak kabul edilmiştir.

Takke, sarık denilen ürünleri erkeklerin başlarına takmaları yasak kabul edilmiştir.

İhram kıyafeti giyildikten sonra içine iç çamaşırı giyilmesi yasaklar arasındadır.

Çorap, eldiven giyilmesi ve ayakları tamamen kapatacak şekilde ayakkabı veya terlik giyilmesi yine yasaklar arasındadır.

İhram rükunları Diyanete göre hanefi mezhebinde, niyet ve telbiye olarak ikiye ayrılmıştır. Bu iki rükundan birini bile terk eden kişi ihrama girmiş sayılmamaktadır. Bu mezhep haricindeki diğer üç mezhebe göre ise ihrama girmiş sayılmak için niyet seçeneği yeterli görülmüştür.

Burada niyetten kasıt edilen hac ibadetini yaparken hac niyetini ederek ihrama girmektir. Telbiyeden kasıt edilen edilen ise bu niyette söylenmesi gereken niyet sözcükleridir.

İhram sünnetleri Diyanete göre şöyle sıralanmaktadır:

Koltuk altı ve kasık kıllarını temizlemek, tıraş olmak, tırnakları kesmek ihrama girmeden önce sünnettir.

Temizlik için yıkanmak bu imkan yoksa abdest almak ihram sünnetleridir. Buradaki yıkanma daha çok maddi yıkanmadır. Bu nedenden dolayı hayız durumundaki kadınlar da gusül almaları sünnet kabul edilmiştir.

İhrama girerken koku sürülmesi uygun görülmemiştir.

Sünnet arasında ihrama girildikten sonra eğer kerahet zamanı değilse, ilk rekatta Fatihadan sonra Kafirun ikinci rekatta ise ihlas surelerinin okunmasıdır. İki rekatlık bu şekilde ihram namazı kılmak sünnettir.

Hanefi mezhebinde yer alan niyet sözleri denilen telbiyeyi ihram namazından sonra okumak sünnet olarak kabul edilmiştir.

İhramlıyken sık bir şekilde telbiye okumak sünnettir.

İhramın farzı olan niyeti dil aracılığıyla sesli okumak sünnettir.

Diyanete göre ihramın iki adet vacibi bulunmaktadır. İhram yasaklarına uymakla beraber Mikat sınırlarını ihramlı kıyafetle geçmek bu vacip arasında yer almaktadır.

Kaynak: Diyanet

İhramda Yasak Olmayan Şeyler

Diyanet Kuruluna göre ve İslamiyet’e göre ihramda yasak olmayan şeyler şöyle belirtilmiştir:

İhramlı kişinin yıkanması

İhramlı kişinin kokusuz sabun kullanması

İhram sahibinin diş fırçalaması ve diş çektirmesi

Kırılan tırnağı ya da zarar veren bir kılı koparması

İhram sahibinin kan aldırması

İhramlı kişinin iğne yaptırması

Eğer ihramlı kişide yara varsa üzerine sargı sardırması

İhramlı kişinin yüzük, bilezik, kemer ve kol saati kullanması

İhram sahibinin omzuna çanta takması

İhramlı kişinin ceket gibi ürünlerini omzuna alması

İhramlı kişinin zarar verecek hayvanları mecburiyetten dolayı öldürmesi burada zararlı hayvanlardan kasıt edilen de yılan, akrep, kene gibi hayvanlardır

İhramlı kişinin balık tutmak gibi etkinlikleri gerçekleştirmesi

Başını ve yüzünü örtmeyen ihramlı kişilerin yorgan ya da battaniye gibi örtüleri kullanması

İhramsız olan bir kişinin avlayarak elde ettiği avın etinden yemek ve ihramlı kişinin şemsiye kullanması yasak olmayan şeyler arasındadır.

Kaynak: Diyanet