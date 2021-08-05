İcmali Ve Tafsili İman Nedir Ve Farkları Nelerdir? İman Çeşitleri Hakkında Bilgi

İman çeşitleri; icmali ve tafsili iman olarak ikiye ayrılmaktadır. İnanılacak hususlar göz önünde bulundurulduğu zaman imanın icmali iman ve tafsili iman olarak incelendiği bilinmektedir. İcmali iman, imanın en özlü ve kısa şekli olarak bilinmektedir. Tafsili iman ise daha ayrıntılı bir şekilde inanmaya söylenilmektedir.

İcmali ve Tafsili İman Nedir ve Farkları Nelerdir?

İman çeşitleri ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyen kişiler öncesinde icmali ve tafsili iman hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. İcmali iman kişinin inanılacak olan şeylere toplu bir şekilde kısaca inanması olarak ifade edilebilir. İcmali iman; imanın en özlü ve kısa hali olarak bilinmektedir. Aynı zamanda icmali iman, imanın ilk derecesi olarak da ifade edilebilir. İmanın ilk derecesi olan icmali iman; tevhid ve şehadet getirmek olarak da açıklanabilir. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek, Hz. Muhammed'i de Allah'ın kulu ve elçisi olarak kabul eden imanın ilk basamağı olarak ifade edilmektedir.

Allah'ı ve Hz. Muhammed'i tanımak ve tasdik etmek diğer iman esaslarını da kabul etmek demektir. İcmali iman kelime anlamı olarak toptan iman manasına da gelmektedir. Allah'ı ve peygamberimizi tanımak aynı zamanda Hz. Muhammed'in getirdiği dini ve diğer iman esaslarını da benimsemek manasına gelmektedir.

Tafsili iman ise her şeye açık ve geniş bir şekilde inanmayı kapsamaktadır. Tafsili iman üç dereceden oluşmaktadır.

Tafsili imanın birinci derecesinde Allah'a inanmak, Hz. Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna inanmak ve ahiret gününe inanmak yer almaktadır. Ahiret gününe inanmak icmali hukuktan tafsili imanı ayıran bir özellik olarak ifade edilebilir.

Tafsili imanın ikinci derecesinde ise Amentü duasında yer alan prensipler belirtilmektedir. İmanın şartları olarak da bilinmekte olan Allah'a inanmak, peygamberlere inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, ahiret gününe ve öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak, Kaza ve kadere inanmak olarak da ifade edilebilir.

Tafsili imanın üçüncü derecesinde ise Hz. Muhammed'in bize tebliğ ettiği tüm iman esaslarına inanmak ve tüm haberleri tasdik etmek olarak ifade edilebilir. Allah'ın ve peygamberimiz Hz. Muhammed'in bildirdiği tüm emir ve buyruklara tüm ayrıntıları ile birlikte inanmak olarak ifade edilebilir. Tafsili iman, helal ve haram olan davranışları öğrenerek buna uygun olarak davranmak olarak ifade edilmektedir.

İman Çeşitleri Hakkında Bilgi

İman çeşitleri; icmali ve tafsili iman olarak bilinmektedir. Müslüman olmayan bir kişinin İslam dinini kabul etmesi ve Müslüman olması için icmali imanı kabul etmesi gerekmektedir. İcmali iman ile kişinin Müslüman olması mümkündür. Fakat tafsili iman ile kişi imanını pekiştirir ve derecesini arttırır. Tafsili iman ile Müslümanın imanı daha sağlam bir hale gelir. İcmali imanı kabul eden bir kişinin sonrasında helalleri ve haramları öğrenmesi, farzları ve haramları bilmesi ve hayatında uygulaması gerekmektedir.

Tafsili imanın zarûrât-ı diniyye denilen ve inanması zorunlu olan tüm her şeyi kapsadığını söylemek mümkündür. İman çeşitleri içerisinde bulunan tafsili iman ve icmali imanı birbirinden ayıran en önemli özellikleri birisinin daha genel ve kapsayıcı olması iken diğerinin ise daha öz ve kısa olması olarak da ifade edilebilir.

Kaynak: Diyanet