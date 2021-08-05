Hedy Kurbanı Nedir Ve Yenir Mi? Hedy Kurbanı Kimler Yiyemez Ve Nasıl Kesilir

Usulüne uygun şekilde Allah yolunda kesilen kurbana Arapçada udhiyye ismi verilmektedir. İslam'dan öncede var olan dinlerden kurban kesme uygulamaları bulunuyordu. Fakat amaç bakımından İslam'dan farklılıkları bulunmaktadır.

Hedy Kurbanı Nedir ve Yenir mi?

Hac ve umrede kesilen kurban hedy olarak isimlendirilmektedir. Hedy, Kabe bölgesine ve Harem bölgesine hediye amaçlı kesilen kurban anlamına gelmektedir. Kurban bayramlarında kesilen kurbanlar ise udhiyye ismi ile bilinmektedir.

Mükellef olma yönünden udhiyye ve hedy kurbanları birbirlerinden farklılık göstermektedir. Ancak keyfiyet bakımından birbirlerine benzerlik göstermektedir. Hedy kurbanı olarak deve, sığır ve davar hayvanları kullanılabilmektedir. Deve ve sığır kurban edilecekse yedi kişi için kesilebilir. Davar ise yalnızca bir kişi için kesilebilmektedir.

Udhiyye kurbanı olarak kesilemeyecek hayvanlar hedy kurbanı olarak da kesilemezler. Koyun ve keçi cinsi kurbanlar dem, sığır ve deve cinsi kurbanlar ise bedene olarak isimlendirilmektedir.

Kesilecek olan kurban müşterek bir şekilde kesiliyorsa o zaman tüm ortakların hepsinin niyetlerinin Allah yolunda kurban olması gerekmektedir. Burada kurbanların vasıflarının aynı olmasına gerek yoktur. Yani ortaklaşa kesilen kurbanlarda ceza, adak, şükür, udhiyye, tatavvu kurbanı gibi değişik amaçlar ile kesilebilmektedir.

İfrad haccı ya da sadece umre yapanların eğer ceza kurbanı kesmesi gereken bir durum yok ise o zaman hedy kurban kesmelerine gerek yoktur. Ancak eğer dilerlerse nafile olarak hedy kurbanı kesmelerinde bir sakınca bulunmaz. Temettu ya da kıran haccı yapan kimselerin hedyi kurbanı kesmeleri vaciptir. Hedy kurbanlar; tatavvu ve vacip olarak ikiye ayrılmaktadır.

Tatavvu Hedy: Hac ve umre yapan kişilerin yükümlülükleri olmasa dahi kestikleri kurbanlar tatavvu hedy olarak isimlendirilmektedir. İfrad haccı ile sadece umre yapan kişilerin tatavvu hedyi kesmeleri zorunlu değildir.

Vacip Hedy: Temettu ve kıran haccı yapan kimselerin hedy kurbanı kesmesi gerekmektedir.

Vacip ya da tatavvu olarak kesilen hedy kurbanlarının Harem bölgesi içerisinde kesilmesi gerekmektedir. Aksi bir durum söz konusu olduğunda tatavvu kurbanı haricindekilerin Harem bölgesinde tekrardan kesilmesi gerekmektedir. Kurban bayramının ilk üç gününde kesilen hedy kurbanlarının Mina'da kesilmesi gerekmektedir. Bu günlerin dışında kesilecek olan hedy kurbanların ise Mekke'de kesilmesi gerekmektedir.

Hedy Kurbanı Kimler Yiyemez ve Nasıl Kesilir?

Kurban bayramı dışında kesilen ve yine ibadet amacı ile kesilen kurban çeşitleri bulunmaktadır. Kurban çeşitleri; Kurban bayramında kesilen kurban, adak kurbanı, akika kurbanı, hedy kurbanı, kıran ve temettü haccı yapanların kestikleri kurban, hac ibadeti sırasında yasakların ihlal edilmesi halinde kesilen ceza kurbanı şeklindedir.

Nafile olarak kesilen hedy kurbanları ve temettu ile kıran haccı yapanların kestikleri hedy kurbanının etlerinden herkes yiyebilmektedir. Bu kurbanların etlerinden sahipleri de yiyebilmektedir. Ancak ceza ya da ihsar hedyi olan kurbanların etlerinden sahipleri, bakmakla yükümlü olduğu kimseler ve zenginler yiyemezler. Bu etleri sadece yoksul kimseler yiyebilmektedir. Ancak sadece Harem bölgesindeki yoksullara dağıtılmasına gerek yoktur.

Vasiyet ya da adağı bulunan bir kimsenin ölmesi halinde ölmüş kimse için kurban kesilmesi gerekir. Ancak bu kesilen kurbanın etinin sadece yoksullara dağıtılması gerekmektedir. Vasiyet ya da adak olmasa dahi ölen bir kimse adına kurban kesilerek sevabı o kişiye bağışlanabilmektedir. Ancak Şafii mezhebinde böyle bir durum söz konusu değildir.

Kaynak: Diyanet