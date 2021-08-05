Hayız Ve Nifas Hali Nedir? İslam'da Hayız Ve Nifas Halleri Hakkında Bilgi

Müslümanların günlük yaşamlarında karşı karşıya kaldıkları pek çok konunun çözümü ve rehberi Kuran'dır. İslamiyet'te müminin rehberi Kuran'dır. Kadınların özel durumlarına dair hayız meselesi de bunlardan biridir.

Hayız ve Nifas Hali Nedir?

Hayız sözcüğünün manası " kanın akması veya suyun akıp taşması" biçimindedir. Fakat İslami bir terim olarak "hayız"; ergenlik çağına gelen sağlıklı her kadının rahminden düzenli olarak belirli aralıklarla akan kanı ifade etmektedir.

Fizyolojik olarak kadınların menstruation denilen bir hali mevcuttur. Halk arasında "adet kanaması", "ay başı hali", "adet görme" olarak bilinen bu alay ayda bir kez gerçekleşir. Menstruatıon şu şekilde oluşmaktadır. Kadının rahminde yaşanan döngü şöyledir:

Döllenmeden ölen yumurta ve bunun üzerine yumurtalık hormon salgısının kesilmesi üzerine parçalanarak kanla birlikte dışarı atılması olayı menstruatıondur. Şayet yumurta döllenirse, yumurta rahmin iç zarına yerleşecek ve gelişmeye başlayacaktır. Ve böylece elbette adet kanaması oluşmayacaktır. Bu hal, yani regl olunmaması yumurtanın gelişip hamileliğin sonunda doğumun gerçekleşmesine kadar devam eder.

Nifas kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür, nifas yerine daha çok "lohusalık" veya "lohusa" kelimeleri kullanılmaktadır. Durum lohusalık hali olarak ifade edilirken nifaslı kadına da lohusa denmektedir. Nifas sözcüğünün İslami bir terim olarak anlamı; kadının doğum neticesinde döl yolundan gelen ve bazı dini hükümleri bulunan kandır.

İslam'da Hayız Ve Nifas Halleri Hakkında Bilgi

Hayızlı kadının durumu ve hayız ile ilgili düzenlemeler çeşitli ibadetleri yerine getirirken özellikle önem kazanmaktadır. Nifas meselesi ile ilgili olarak Kuran'da özel bir hüküm yer almamaktadır. Nifas konusunda Hz. Muhammed'ın döneminde sahabe kadınların nifas hallerinde nasıl davrandıklarına ilişkin rivayetler ve nakledilenler dikkate alınır. Alimler sahabe döneminden beri Müslümanların uygulamasını dikkate alarak değerlendirmeler yapmaktadır. En sık sorulan sorular nifasın ne zaman başladığı ve ne zaman sona ermiş sayılacağı noktasında toplanmaktadır. İslam'da hayız ve nifas konundaki bilgileri aşağıdaki gibi belli başlıklar altında sıralamak mümkündür:

Hayızlı kadının, hac ibadetinde tavaf dışındaki tüm menasıki yerine getirebileceği hakkında görüş birliği vardır.

Hayızlı kadının Kuran okuyup okuyamayacağı hususunda müellifler arasında görüş ayrılıkları vardır. Maliki mezhebine göre hayızlı kadının Kuran okuması caizdir. Hanefi, Şafi ve Hanbeli mezhebi bu görüşte değildir, bunalar arasında ayrıntılar konusunda görüş farklılıkları ola da genel kanaat bunun caiz olmadığı yönündedir.

Hayızlı kadının, bu halinin sona ermesi durumunda ibadetlerini yerine getirebilmesi için gusül abdesti alması gerektiği konusunda görüş birliği bulunmaktadır.

Hayızlı kadınla cinsel münasebette bulunmanın da haram olduğu hususunda ittifak bulunmaktadır.

Hayızlı kadını o haliyle boşamanın hem Kuran hem de sünnetle haram kılındığı hususunda müellifler ve mezhepler görüş birliği içindedirler.

Bir kadının ilaç alarak hayız halini önlemesi caiz görülmüşse de Maliki mezhep müellifleri vücuda zarar vermesi ihtimaline istinaden mekruh saymışlardır.

Genellikle kabul edilen görüşe göre nifas süresi 40 gün kabul edilmektedir.

Her kadın için nifas süresi farklılık gösterebilir.

Nifaslı kadın namaz kılmaz, mescide gitmez, cinsel ilişkide bulunmaz, tavaf yapamaz şeklinde görüşler yaygındır.

Nifas süresi sona eren kadının gusül abdesti alması gerektiği konusunda da görüş birliği vardır.

Kaynaklar: webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/Dini Bilgiler/İlmihali

webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/DiniBilgiler