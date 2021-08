Haram Li Gayrihi Ve Haram Li Aynihi Nedir Ve Örnekleri Nelerdir?

Haram li gayrihi ve haram li aynihi dışında iki çeşit daha haram vardır. Tahrimen mekruh, haram hükmünde olup caiz sayılmayan amellere denir. Haramdan çok helale yakın olan amellere ise tenzihen mekruh adı verilir.

Haram Li Gayrihi ve Haram Li Aynihi Nedir?

Mahiyeti itibariyle helal olmasına rağmen yapılış biçimi ile haram sayılan günahlara haram li gayrihi adı verilir. Bu kelime İmam Gazali ve İmam Rabbani gibi din alimlerinin eserlerinde haram li gayrihi zatihi olarak da geçer.

Haram Li Aynihi ise, hem kendisi hem de yapılışı haram olan şey demektir. Mümin kullar her iki haramı da işlemeyerek sevap kazanırlar. Çünkü Allah'ın ayetleriyle açıkça haram kıldığı her şey insanı günaha sevk eder. Sadece helal ve caiz olan şeylere yönelmek ise her müminin görevidir.

Haram Li Gayrihi ve Haram Li Aynihi Örnekleri Nelerdir?

Haram Li Aynihi hem özü itibariyle kötü olduğu için hem de insana zarar verdiği için günahtır. Örneğin Kuran'ı Kerim'de ''hamr'' olarak bahsedilen şarap tüm Müslümanlara haramdır. Çünkü şarap, aklı örter ve insanın sağlıklı düşünmesine mani olur. Şarap insanın birçok büyük günahı işlemesine de neden olur.

Domuz eti yemek de Haram Li Aynihi'ye örnek olarak gösterilebilir. İslam'a göre insanın bedeni kendisine emanettir. O emanete iyi bakmakla mükellef olan her kul, sağlığına zarar veren her şeyden uzak durmalıdır. Domuz eti yemek de birçok sağlık sorununa yol açtığı için özü itibariyle kötüdür ve haram li aynihidir.

Bayram gününde oruç tutmak ise haram li gayrihidir. Normalde oruç tutmak sevap iken, bayramda haramdır. Bunun nedeni Müslümanların o gün birbirlerine konuk olarak gitmeleri ve ikramda bulunmalarıdır. Dinimize göre bir din kardeşinin ikramını geri çevirmek günah sayılır.

Başkasının yaptığı bir yemeği onun izni ya da haberi olmadan yemek de haram li gayrihiye örnek olarak gösterilebilir. Normalde Müslümanlar helal olan her şeyi yiyebilir. Ancak başkasına ait bir şeyi ondan habersiz yemek, hırsızlıkla eş değer olduğu için haram sayılmıştır.

