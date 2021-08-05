Hacda Traş Olmanın Kefareti Nedir Ve Nasıl Ödenir?

Hacca giderek ihrama giren kişinin tıraş olması yasaktır. Eğer kişi tıraş olma yasağını ihlal ederse buna karşılık bir kefaret ödemesi gerekir. Bu yasağın ihlal edildiği durumlarda ise ödenecek kefaret hem Kuran-ı Kerim de belirtilmiş olup hem de peygamberimiz tarafından açıklanmıştır. Vaktinden önce tıraş olan kişilerin ödemesi gereken kefaretler ise belirlenmiş olup hangisi ile kefaret ödeyecekleri ise kişinin kendi seçimine bırakılmıştır.

Hacda Tıraş Olmanın Kefareti Nedir?

Hac görevini yerine getirmek amacıyla niyet eden bir kişinin ihrama girdikten sonra tıraş olması yasaktır. Bu yasağı ihlal eden ve tıraş olan kişilerin ise kefareti ödeyebilmeleri için farklı yöntemler mevcuttur. Kişi hac da vaktinden önce tıraş olursa bir bedel ödemesi gerekir. Hac da tıraş olan kişilerin kefaret olarak;

Üç gün oruç tutması,

Altı fakiri doyurması veya

Bir koyun kurban etmesi gerekmektedir.

Hacda Tıraş Olmanın Kefareti Nasıl Ödenir?

Hac da tıraş olmanın kefaretini ödemek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Kuran-ı Kerim de bu konuyla ilgili olarak bir açıklama bulunmaktadır. "... Sizden her kim hasta olursa yahut başında bir eziyeti (yara) bulunur (da vaktinden önce tıraş olur)sa, ona oruç, sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir..." (el-Bakara 2/196). Ayette de ifade edildiği şekilde kişi vaktinden önce tıraş olduğu zaman kefaretini ödemesi için; oruç tutması, sadaka vermesi veya kurban kesmesi gerekmektedir.

Kaynak: Diyanet