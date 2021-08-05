Ehli Kitap Nedir Ve Kimlere Denir? Kuran'da Ehli Kitap Ayetleri

Dilimize Arapçadan geçmiş olan ehil kelimesi, sahip, marifetli ve cemaat anlamına gelir. Bu kelime ehl-i kitap teriminde ise ''sahip'' anlamında kullanılmıştır.

Ehli Kitap Nedir ve Kimlere Denir?

Ehl-i Kitap, İslamiyet dışındaki semavi dinlerin kutsal kitaplarına inananlara verilen ortak addır. Sözlük anlamı ''kutsal kitaplara iman edenler'' olan Ehli Kitap, putperestlerden ve münkirlerden farklıdır. Münafıklar iman etmemelerine rağmen inanıyormuş gibi davranır. Münkirler ise Allah'ı, peygamberleri, ahiret gününü ve kutsal kitapları inkar eder.

Bu nedenle Ehl-i Kitap münafıklardan ve münkirlerden üstün tutulmuştur.

Kuran'da Ehli Kitap Ayetleri

Kuran'ı Kerim'in iki ayetinde ehli kitap kelimesi geçer.

1- Bakara Suresi - 109. Ayet

Batıl gidip Hak ortaya çıktığında, Ehli Kitap olanlardan bir kısmı, sizi imanınızda uzaklaştırmaya ve küfre döndürmeye çalıştırlar. Kıyamet günü gelene ve Ehli Kitap hakkında hüküm verilene kadar onları bağışlayın. Sizi imanınızdan uzaklaştırmak için yaptıklarını hoş görün. Allah her şeye kadirdir.

Hz. Muhammed peygamberliğini ilan ettikten ve İslamiyet hızla yayılmaya başladıktan sonra Hristiyan ve Yahudiler, Müslümanlarla mücadele etti. Birçoğu Hz. Muhammed'in peygamberliğini yalanlayıp Hz. İsa'nın son peygamber olduğunu iddia ettiler. Bu nedenle İslamiyet'in yayılmasını önlemek için Müslümanların arasına nifak soktular. Bakara Suresinin 109. ayetinde, tüm Müslümanlara, Hristiyan ve Yahudilerin yaptıklarının hoş görmesi emredilmiştir.

2- Al-i İmran Suresi - 64

De ki: Ey Ehl-i Kitap! (Yahudiler ve Hristiyanlar) Gelin aramızda ortak bir yol bulalım. Yalnızca yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan Allah'a ibadet edelim. Ona şirk koşmayalım. Allah'ın dışında başla ilahlar edinmeyelim. Eğer söylediklerini dinlemezlerse de ki: Biz şirki terk edip tevhitte Allah'a yönelen müminleriz.

Hristiyanlıkta Baba, Oğul ve Kutsal Ruh inancı vardır. Tevrat'ta da tevhit inancına aykırı olan birçok ayet yer alır. Dinimize göre Allah'tan başka ilahlar edinmek şirktir. Çünkü Allah bir ve tektir. Onun eşi ve bir benzeri yoktur. Bu nedenle Al-i İmran Suresinde, Hristiyan ve Yahudilerin şirk günahından vazgeçip tevhitte Müslümanlar ile birleşmeleri öğütlenir.

Kaynak: Diyanet