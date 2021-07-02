Allah inancı dinimizce olmazsa olmazdır. Bir kişi eğer Allah'ın varlığına inanmıyorsa İslam dinine mensup olamaz. İslam alimlerine göre Allah'ın varlığı için delil sunmaya ihtiyaç yoktur. Allah inancı insanda mutlaka olması gerekmektedir. İslam'a göre de Allah birdir ve Allah tektir. Herhangi bir şekilde eşi ve benzeri bulunmamaktadır. Kur'an-ı Kerim'in bir suresi olan ihlas suresinde de bu durum açık bir şekilde belirtilmiştir. Evrenin yaratıcısı Allah'tır ve Allah'tan başka bir yaratıcı bulunmamaktadır.

Allah'ın Varlığının Delilleri Maddeler Halinde Kısaca Nelerdir?

- Allah'ın yaratmış oldukları bizzat olarak Allah'ın varlığına bir delil oluşturur.

- Allah'ın göndermiş olduğu kutsal kitaplar da Allah'ın var olduğuna dair bir delildir.

- Fıtrat kavramı da Allah'ın varlığının bir diğer delilidir.

- Dinimizde yer alan alemde yer alan tüm canlılar bir yaratıcıya muhtaç olup bu kavram ise hudüs kavramıdır. Hudüs kavramı da Allah'ın varlığının bir delilidir.

- Alemin var olması için bir sebep olması gerekir. O sebep ise yaratıcının oluşudur. Bu kavrama da imkan kavramıdır denir. Bu kavram da yine Allah'ın varlığının delilidir.

- Tabiatta muhteşem bir ahenk ve düzen hakimdir. Bu ahenk ve düzeni de mutlaka bir yaratıcı tayin eder. Bu ahenk ve düzeni sağlama ise nizam kavramıdır. Nizam kavramı da Allah'ın varlığının delillerindendir.

- Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ayete göre de "İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki, onun gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun..." (Fussılet 41/53) Diyanet: Diyanetin yazısı

- İslam bilginlerine göre Allah'ın varlığı gözle görülmesi mümkün değildir. Çünkü ayette de belirtildiği üzere onu hiçbir göz idrak edemez fakat o bütün gözleri idrak eder denilmiştir.

- Allah'ın yaratmış olduğu evren ve tabiat onun bir yaratıcı olduğunun ve var olduğunun en büyük delilleri arasındadır.

- Allah'ın varlığının delilleri insanı doğru yola getirmek bu konuda herhangi bir şüphesinin olmamasını sağlamak içindir.

- İnsanlar için de hem iç dünyada hem de dış dünyada varlıklara bakarak Allah'ın varlığını ve birliğini anlayabilecek delilleri görebilir.

Kaynak: Diyanet