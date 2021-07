Hz. Peygamberden önce mesela Hz. İbrahim'e de namaz öğretilmiştir. Her Müslüman'ın öğrenerek, içselleştirerek hayatı boyunca eda etmesi gereken bir ibadettir namaz ibadeti. Namaz ibadeti farzları olan ve abdest alarak başlanılan teferruatlı bir ibadettir. İşte ilgiyle okuyacağınız abdestin adabı, abdestin sünnetleri ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

Namaz ibadetinin öncesinde yerine getirilmesi gereken farz ve sünnetleri bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ve namazın sıhhatini doğrudan etkileyen de "abdest"tir.

Abdestin Sünnetleri ve Adabı Nelerdir?

Allah, namaz kılmayı her Müslüman kadına ve her Müslüman erkeğe farz kılmıştır. Şartları taşıyan her mümin namazını eda etmekle mükelleftir. Namaz ibadeti kulun günahlarının affına vesile ve sevaplar kazanmasına imkan veren bir ibadettir.

Farz namazları günde 5 defa olmak üzere belli vakitlerde yerine getirilir. Namaz, insanın manevi yönden arınmasına, şükrünü ifade etmesine bir vesiledir. Allah ile kulun buluştuğu secde anı namazın içinde yer alan kıymetli bir husustur.

Müslümanların peygamberi Hz. Muhammed namaz ibadetini çok önemsemiştir. Ömrü boyunca aksatmadan namazlarını eda etmiştir. Farz namazları ile kalmayıp ayrıca gece boyunca da nafile namazlar kılmıştır.

Kuran'da çok sayıda ayette namaz ibadeti vurgulanmıştır. "Namaz kılın, zekatı verin rüku edenlerle beraber rüku edin." ( Bakara suresi, 43.Ayet ), "Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun..." ( Enam Suresi, 72. Ayet )

Namaza başlayabilmek için abdest almak gerekmektedir. Abdest, İslami terminolojide namaz ve benzeri ibadetlerin yapılabilmesi için belli bir düzen içinde bazı organların yıkanıp mesh edilmesi olarak tarif edilebilir.

Manevi arınma vesilesi, teslimiyetin bir formu olan namaza başlamadan alınması gereken abdestin sünnetlerini ve adabını şu başlıklar altında sıralamak mümkündür:

Abdestin sünnetlerinden biri her şeyden önce "abdest almaya niyet etmek"tir.

Abdeste başlarken "Besmele" çekmek bir diğer sünnetidir.

Başka bir sünnet ise 3 kez elleri bileklere kadar yıkamaktır.

Ayrıca sünnet olan 3 kez ağza ve buruna su çekmektir.

Abdestin başka bir sünneti de dişlere misvak kullanmak yahut dişleri fırçalamaktır.

Kişinin sakalı varsa abdest alırken sakalın içine su almak da sünnettir.

Ayrıca abdestte sünnet olan elin parmaklarını birbirine geçirerek ovuşturmaktır.

Abdest alırken başın tamamını el ıslatılarak mesh etmek de bir başka sünnettir.

Ayrıca yukarıda izah edilen bu sıraya uyarak bunları yapmak da bir başka sünnettir..

Abdestte sünnet olan bir diğer husus ise hep sağ uzuvlardan başlamaktır.

Abdest alırken her uzvu 3 kez yıkamak sünnettir.

Abdest alırken uzuvları 3 kez iyice ovalamak da sünnettir.

Abdestin bir diğer sünneti ise abdeste hiç ara vermeksizin bir seferde tamamlamaktır.

Yukarıda zikredilen abdestin sünnetlerinin yanında bir de abdestin "adabı" bulunmaktadır. Bu adaba riayet etmek güzel bir davranış olur. Abdestin adadı şöyledir:

Abdest alırken imkan dahilinde kıbleye dönmek.

Abdest suyunu elbisesine sıçratmamaya özen göstermek.

Abdest suyunu vücuda sıçratmamak.

Abdest alırken her bir uzuv için ayrı ayrı abdest dualarını okumak.

Abdest alırken suyu israf etmemek ve ölçülü kullanmak da abdestin adabındandır.

Abdest alıp bitirdikten sonra Kelime-i şehadet getirmek de abdestin bir diğer adabıdır.

Abdestin farz ve sünnetlerinin yanında abdestin adabına da riayet etmek çok güzel çok örnek bir davranış olarak değerlendirilmektedir. Namaz ibadetinin huşu içinde kılınması ve namaza saygının bir göstergesi kabul edilmektedir.

Kaynaklar: webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/

webdosya.diyanet.gov.tr/DiyanetAnasayfa/DiniBilgiler/ilmihal