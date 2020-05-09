Dabbet-Ül Arz Nedir? Dabbe Ayetleri

Dabbet-ül arz ile ilgili pek çok hadisi şerif yer almaktadır. Bu hadisi şerifler ile Dabbet-ül arz ile ilgili tam bilgi edinebiliyoruz.

Dabbet-ül Arz Nedir?

​​​​​Dabbet-ül arz Kur'an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametlerinden biridir. Dabbe kelimesi anlamı itibari ile " canlı hareket eden" anlamına gelmektedir. Dabbet-ül arzın ne olduğuna dair İslam alimleri günümüzde hala tartışmaktadır. Dolayısıyla kıyamet alametlerinden biri olan Dabbet-ül arz her şey olabilir. Hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere dabbet-ül arz ortaya çıkmadan kıyamet kopmayacaktır.

Dabbet-ül Arz kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de toplam 14 defa geçmektedir. Dabbet-ül arz ahir zamanda ortaya çıkacak ve insanları kötülüğe sürükleyecek. Müslümanları Allah yolundan saptırmaya çalışacaktır. Ahir zamanda ortaya çıkacak olan Dabbet-ül arz imanı zayıf kişilere musallat olacak olan bir mahluktur. Bazı İslam alimlerine göre Dabbet-ül arz öldürücü bir mikrop olabilir. Kötülük ile bulaştığı ve çirkin işlere bulaşan kişilerin öldürdüğü bir mikrop olarak bilinmektedir. Dolayısıyla İslam alimlerine göre günümüzde ki HIV olan aids mikrobu dabbetül arz olabileceği düşünülmektedir.

Allah Resulu Dabbet-ül arz ile ilgili bizlere şu hadisi buyurmuştur;

" Üç şey vardır ki onlar çıktığı vakit önceden inanmayan veya îmânıyla bir hayır kazanmayan kimseye, artık îmânı fayda vermez. Bunlar; Güneş’in battığı yerden doğması, Deccâl ve Dâbbetü’l-Arz’dır​​​​​​. "

Bu hadis-i şeriften anlaşılacağı üzere deccal ile birlikte ahir zamanda Dabbet-ül arz da ortaya çıkacaktır.

Dabbe Ayetleri

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de dabbe ile ilgili ayet bulunmaktadır. Bu ayet şu şekilde listelenmektedir;

Neml Suresi 82. Ayet;

" O söz başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir Dabbe çıkarırız. Bu Dabbe, onlara, insanların âyetlerimize kesin olarak iman etmediklerini söyler. "