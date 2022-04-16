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Cünüpken oruç tutulur mu? Cünüp olmak orucu bozar mı? Diyanet bilgisi!

#Cünüpken Oruç Tutulur Mu#Diyanet#Cünüp Olmak Orucu Bozar Mı
Cünüpken oruç tutulur mu Cünüp olmak orucu bozar mı Diyanet bilgisi

Ramazan ayında oruç tutarken hassasiyet gösterilen bazı durumlardan biri de cünüp olmanın oruca etkisidir. Oruçluyken cünüp olunduğunda ve bu şekilde oruç tutulduğunda, dinen hükmünü merak eden vatandaşlar, Diyanete bununla ilgili sorular yöneltiyorlar. Peki, cünüpken oruç tutulur mu? Cünüp olmak orucu bozar mı? Diyanet yanıtları haberimizde...

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Çeşitli nedenlerle cünüp olmak oruç ile bağlantılı olarak vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Oruçlarında herhangi bir ikilemin olmasından kaçınan müslümanlar, Diyanete bazı sorular yöneltiyorlar. Peki, Cünüpken oruç tutulur mu? Cünüp olmak orucu bozar mı? İşte, konuyla ilgili Diyanet'in yanıtları...

CÜNÜPKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).

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CÜNÜP OLMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25).

 

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