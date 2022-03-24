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Cuma günü oruç tutulur mu? Diyanet'ten 'Cuma günü oruç tutulabilir mi?' fetvası

#Cuma Günü Oruç Tutulur Mu#Cuma Günü Oruç Tutulabilir Mi#Ramazan
Cuma günü oruç tutulur mu Diyanetten Cuma günü oruç tutulabilir mi fetvası

Cuma günü oruç tutulur mu sorusu, İslam dini için önem arz eden günlerde oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, Cuma günleri oruç tutulur mu? İşte, pek çok Müslümanın cevap aradığı Cuma günü oruç tutulur mu sorusu hakkında bazı cevaplar

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Cuma günü oruç tutulur mu sorusu pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), “Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir.” (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur.

Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.

 

 

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