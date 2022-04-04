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ÇORUM RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: Çorum'da iftar saat kaçta? 2022 Çorum Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati

#Ramazan#Çorum İftar Vakti#Ramazan İmsakiyesi
ÇORUM RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: Çorumda iftar saat kaçta 2022 Çorum Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati

Çorum iftar ve sahur saatleri, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri ile paylaşıldı. Akşam ezanı için iftar sofraları hazırlanacak ve oruçlar açılacak. Bu nedenle 4 Nisan Pazartesi günü için Çorum iftar vakti ve sahur saatleri de araştırılıyor. Peki Çorum'da iftar saat kaçta? İşte Çorum iftar ve sahur vakitleri ile Çorum Ramazan İmsakiyesi

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Çorum'da orucun kaçta başladığı ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Çorum Ramazan İmsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Çorum'da iftar saati kaçta?

ÇORUM'DA İFTAR VAKTİ,  AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Çorum'da 4 Nisan Pazartesi günü iftar 19:14'te yapılacak.

ÇORUM SAHUR SAAT KAÇTA?

Çorum'da sahur saati 04:45 olacak.

ÇORUM TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Çorum'da teravih namazı ise 20:36'da kılınacak.

ÇORUM 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
102.04.202204:4906:1612:4916:2319:1220:33*
203.04.202204:4706:1412:4916:2319:1320:34
304.04.202204:4506:1312:4816:2419:1420:36
405.04.202204:4306:1112:4816:2419:1520:37
506.04.202204:4206:0912:4816:2419:1620:38
607.04.202204:4006:0812:4716:2519:1720:40
708.04.202204:3806:0612:4716:2519:1820:41
809.04.202204:3606:0512:4716:2619:1920:42
910.04.202204:3406:0312:4716:2619:2020:43
1011.04.202204:3206:0112:4616:2619:2120:45

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#Ramazan#Çorum İftar Vakti#Ramazan İmsakiyesi

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