ÇORUM RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: Çorum'da iftar saat kaçta? 2022 Çorum Ramazan İmsakiyesi, iftar ve sahur saati

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Çorum'da orucun kaçta başladığı ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Çorum Ramazan İmsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Çorum'da iftar saati kaçta?

ÇORUM'DA İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Çorum'da 4 Nisan Pazartesi günü iftar 19:14'te yapılacak.

ÇORUM SAHUR SAAT KAÇTA?

Çorum'da sahur saati 04:45 olacak.

ÇORUM TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Çorum'da teravih namazı ise 20:36'da kılınacak.

ÇORUM 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Gün Tarih İmsak (Sahur) Sabah Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 02.04.2022 04:49 06:16 12:49 16:23 19:12 20:33* 2 03.04.2022 04:47 06:14 12:49 16:23 19:13 20:34 3 04.04.2022 04:45 06:13 12:48 16:24 19:14 20:36 4 05.04.2022 04:43 06:11 12:48 16:24 19:15 20:37 5 06.04.2022 04:42 06:09 12:48 16:24 19:16 20:38 6 07.04.2022 04:40 06:08 12:47 16:25 19:17 20:40 7 08.04.2022 04:38 06:06 12:47 16:25 19:18 20:41 8 09.04.2022 04:36 06:05 12:47 16:26 19:19 20:42 9 10.04.2022 04:34 06:03 12:47 16:26 19:20 20:43 10 11.04.2022 04:32 06:01 12:46 16:26 19:21 20:45

ÇORUM 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN