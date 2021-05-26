Cevşen, Kuran-ı kerimden yazıtlar barındıran ve pek çok olumlu yönü olduğuna inanılan bir dini sembol olarak bilinir. Bizzat Cebrail meleğinin Hz. Muhammed’e müjdelemiş olduğu bir sembol olduğu dini yazıtlar ve dini araştırmacılar tarafından kabul görmüş durumdadır.

Cevşen Nedir?

Cevşen, dini kitaplar ve yazıtlar tarafından çok fazla telaffuz edilen ve son derece koruyucu özelliği bulunmakta olan bir semboldür. Özellikle de pek çok İslami mezhep ve tarikat liderlerine göre cevşenin kişiyi kaza ve beladan koruduğu düşünülmektedir. Yapı ve şekil olarak üçgen bir muska biçiminde satılan ve kullanılan bir sembol olma niteliği barındırmaktadır.

Neden Takılır?

İlk olarak cevşen direkt olarak hazreti Muhammet’e Cebrail meleği tarafından bir tür zırh olarak tanıtılmış durumdadır. Sonraki süreçte ise İslamiyet’i kabul etmiş olan insanlara ise Hz. Muhammet tarafında cevşen hakkında bilgi vermiştir. Bu bilgi verme esnasında hazreti Cebrail meleği tarafından verilen fikirler aynısı şekilde insanlara aktarılmıştır.

Cevşen ile alakalı olarak insanların en fazla merak etmekte olduğu konuların başında cevşenin neden takıldığı sorusu yer almaktadır. Günümüzde pek çok birey ve dini lider cevşenin kişiyi belalardan ve kazalardan koruduğunu düşünmektedir. Sebeple pek çok insan, kaza ve belalardan korunmak adına cevşen takmaktadır.

Cevşen Kolye İçinde Ne Yazar?

Cevşen içinde; Cevşen-i Kebir duâsı yazılı olup 100 bölümden (bâb) meydana gelir.. Her bâbda Allah'ın Esma-ül Hüsna ve sıfatları ile tavsif edilmiş olduğu 10 parça bulunmaktadır. Her bâbın sonunda Allah'ın aczden ve şerikten münezzeh durumda olduğunu belirten ve cehennem ateşinden Allah'a sığınılan duâ bulunur.

Günümüzde dini niteliğe sahip olan bazı yazı ve sembollerin koruyucu gücü pek çok insan tarafından inanılan ve güvenilen bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bu dini yazılar ve sembollerden cevşen, günlük yaşam içinde kendisine yer bulmaktadır. Sizin için Cevşen Nedir? Neden Takılır? Cevşen Kolye İçinde Ne Yazar konularını tüm detaylarıyla derledik.

Cevşen, Kuran-ı kerimden yazıtlar barındıran ve pek çok olumlu yönü olduğuna inanılan bir dini sembol olarak bilinir. Bizzat Cebrail meleğinin Hz. Muhammed’e müjdelemiş olduğu bir sembol olduğu dini yazıtlar ve dini araştırmacılar tarafından kabul görmüş durumdadır.

Cevşen Nedir?

Cevşen, dini kitaplar ve yazıtlar tarafından çok fazla telaffuz edilen ve son derece koruyucu özelliği bulunmakta olan bir semboldür. Özellikle de pek çok İslami mezhep ve tarikat liderlerine göre cevşenin kişiyi kaza ve beladan koruduğu düşünülmektedir. Yapı ve şekil olarak üçgen bir muska biçiminde satılan ve kullanılan bir sembol olma niteliği barındırmaktadır.

Neden Takılır?

İlk olarak cevşen direkt olarak hazreti Muhammet’e Cebrail meleği tarafından bir tür zırh olarak tanıtılmış durumdadır. Sonraki süreçte ise İslamiyet’i kabul etmiş olan insanlara ise Hz. Muhammet tarafında cevşen hakkında bilgi vermiştir. Bu bilgi verme esnasında hazreti Cebrail meleği tarafından verilen fikirler aynısı şekilde insanlara aktarılmıştır.

Cevşen ile alakalı olarak insanların en fazla merak etmekte olduğu konuların başında cevşenin neden takıldığı sorusu yer almaktadır. Günümüzde pek çok birey ve dini lider cevşenin kişiyi belalardan ve kazalardan koruduğunu düşünmektedir. Sebeple pek çok insan, kaza ve belalardan korunmak adına cevşen takmaktadır.

Cevşen Kolye İçinde Ne Yazar?

Cevşen içinde; Cevşen-i Kebir duâsı yazılı olup 100 bölümden (bâb) meydana gelir. Her bâbda Allah'ın Esma-ül Hüsna ve sıfatları ile tavsif edilmiş olduğu 10 parça bulunmaktadır. Her bâbın sonunda Allah'ın aczden ve şerikten münezzeh durumda olduğunu belirten ve cehennem ateşinden Allah'a sığınılan duâ bulunur.

Duanın tamamı Allah’a ait 250 isim ve 750 sıfat ve münâcâtı kapsamaktadır. Tüm bu münâcâtların esas amacı duanın muhtevasından ve her faslın sonunda tekrarlanmakta olan “hallisnâ/ecirna mine’n-nar” ifadesinden de anlaşılacağı şekliyle, ahiret azabından ve dünya âfetlerinden kurtuluş için yalvarmak olmaktadır.

Kaynak: İslam Ansiklopedisi