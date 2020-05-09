Cennetül Baki Nedir? Cennetül Baki Kabristanlığı (Mezarlığı) İçerisinde Yatan Sahabeler

Cennetül baki Suudi Arabistan'da yer alan bir mezarlıktır.

Cennetül Baki Nedir?

Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde bulunan bir kabristandır. Medine'de ki ilk Müslüman mezarlığı olarak Cennetül baki mezarlığı bilinmektedir. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in mezarlığına yaklaşık olarak yüz metre mesafe de bulunur. Cennetül baki demek "Meşhur Medine Kabristanı" anlamına gelmektedir. Cennetül baki Kanunu Sultan Süleyman döneminde yapılmış olan bir mezarlıktır. Peygamber efendimiz tarafından mezarlık olarak kullanılması söylenmiştir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Cennet-ül Baki'ye sahabelerin defnedilmesini istemiştir.

Cennetül baki mezarlık olarak kullanılmadan önce çalılıklar ile kaplı bir yer idi. Çalılıklar ile kaplı olan bu mekan garkad olarak adlandırılıyordu.

Cennetül Baki Kabristanlığı (Mezarlığı) İçerisinde Yatan Sahabeler

Peygamber efendimiz'in ashabından vefat etmiş sahabeler Cennetül baki mezarlığına defnedilmiştir. Böylelikle Medine'de yer alan her kabile kendisine Cennet-ül bakiden öldükten sonrası için yer ayırmıştır. Cennetül bakiye defnedilmiş sahabeler şu şekildedir;

1) Osman bin Mazun: Peygamber efendimiz kendisi için "Ahiret'e giden ilk sahabemiz" demiştir. Osman bin Mazun vefat ettikten sonra peygamber efendimiz kendi getirmiş olduğu iki taşı onun başına ve ayaklarının ucuna koydu. Böylelikle ilk defnedilen sahabe olmuş oldu. Efendimiz daha sonra buraya Revha adını vermiştir.

2) Hz. İbrahim (A.S): Efendimiz oğlu vefat ettikten sonra yine aynı yere Cennetül baki'ye defnedilmesini istemiştir. Cennetül bakide yatanlardan biri de efendimizin oğludur. Efendimiz oğlu vefat ettikten sonra buraya Zevra adını vermiştir.

3) Hz. Rukiyye: Efendimiz'in kızı da öldükten sonra Cennetül bakiye defnedilmiştir.

4) Hz. Zeyneb: Efendimizin diğer kızı Zeyneb öldükten sonra yine buraya defnedilmiştir.

5) Hz. Hasan: Hz. Fatıma ve Hz. Ali'nin oğlu olan Hz. Hasan'da vefat ettikten sonra buraya defnedilmiştir.