Cennet Nedir? Cennet Nasıl Bir Yerdir? Kur'an-I Kerim'de Cennet İle İlgili Ayetler

Cennetin sözlük anlamı bitki ve ağaçlarla örtülü yer demektir. Ancak İslami açıdan cennet, nimetlerle donatılmış ve müminlerin sonsuza kadar kalacağı ahiret mekanı olarak dile getirilir.

Cennet Nedir?

Cennet, Kur’an’da farklı isimlerle dile getirilmiştir. Bu isimlerin tamamından cennetin farklı isimler ile anıldığı anlaşılır. Bu isimlerin katmanlar olabileceği de düşünülür ve bunların özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Cennetü’l Me’va: Şehit ve mümin kimselerin barınacağı cennet.

Cennet-i Adn: Ebedilik cenneti.

Darü’l Huld: Ebedilik yurdu.

Firdevs: Tüm nimetleri kapsayan cennet.

Darü’s Selam: Esenlik yeri.

Cennatü’n Naim: Nimetlerle donanmış cennetler

El-makamü’l emin: Güvenli makam.

Cennet Nasıl Bir Yerdir?

Cennet güzellikleri ve nimetlerinin insan aklının alamayacağı kadar büyük olduğu bazı hadislerde bildirilmiştir. Bu bağlamda, Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerden cennetin nasıl bir yapıda olduğu da anlaşılabilir.

Cennet, genişliği gökler kadar olan bir yerdir. Burada insanı rahatsız edecek derecede yakıcı sıcaklar ve dondurucu soğuklar yoktur. Cennette temiz su kaynakları, bozulmayan süt ve bal ırmakları vardır. Bunların yanı sıra cennete kalanlar, cennet içeceği de içerler. Bu içecek kişiye zevk verir ancak baş ağrısı yapmaz ve sarhoşluk da vermez. Bunların yanı sıra cennet çeşitli meyveler ve ağaçlar da donatılmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de Cennet ile İlgili Ayetler

Kur’an’da hem cennet hem de cehennemin tasvir edildiği çok sayıda ayet geçer. Bu ayetlerde cennete gidenlerin huzur, cehenneme gidenlerin ise büyük bir azap içerisinde olacağı vurgusu yapılır. Cennetin ve bu yerin özelliklerinin bahsedildiği bazı ayetler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

“İşte onlara, içinden ırmaklar akan adn cennetleri vardır. Onlar orada ince ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler.” (Kehf Suresi, 31. Ayet)

“Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaad etmiştir.” (Tevbe Suresi, 72. Ayet)