ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ 2022: Çanakkale'de iftar bu akşam saat kaçta? Çanakkale Ramazan imsakiyesi,iftar ve sahur saatleri

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Çanakkale'de orucun kaçta başladığı ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Çanakkale Ramazan İmsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Çanakkale'de iftar saati kaçta?

ÇANAKKALE'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Çanakkale'de 4 Nisan Pazartesi günü iftar 19:48'de yapılacak.

ÇANAKKALE SAHUR SAAT KAÇTA?

Çanakkale'de sahur saati 05:20 olacak.

ÇANAKKALE TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Çanakkale'de teravih namazı ise 21:09'da kılınacak.

ÇANAKKALE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 2 Nisan 2022 Cumartesi 05:24 06:50 13:23 16:57 19:46 21:06 3 Nisan 2022 Pazar 05:22 06:49 13:23 16:57 19:47 21:08 4 Nisan 2022 Pazartesi 05:20 06:47 13:23 16:58 19:48 21:09 5 Nisan 2022 Salı 05:19 06:46 13:22 16:58 19:49 21:10 6 Nisan 2022 Çarşamba 05:17 06:44 13:22 16:58 19:50 21:11 7 Nisan 2022 Perşembe 05:15 06:42 13:22 16:59 19:51 21:13 8 Nisan 2022 Cuma 05:13 06:41 13:21 16:59 19:52 21:14 9 Nisan 2022 Cumartesi 05:11 06:39 13:21 17:00 19:53 21:15 10 Nisan 2022 Pazar 05:09 06:38 13:21 17:00 19:54 21:17 11 Nisan 2022 Pazartesi 05:07 06:36 13:21 17:00 19:55 21:18

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