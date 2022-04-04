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ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ 2022: Çanakkale'de iftar bu akşam saat kaçta? Çanakkale Ramazan imsakiyesi,iftar ve sahur saatleri

#Ramazan#Çanakkale İftar Vakti#Ramazan İmsakiyesi
ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ 2022: Çanakkalede iftar bu akşam saat kaçta Çanakkale Ramazan imsakiyesi,iftar ve sahur saatleri

Çanakkale iftar ve sahur saatleri, 2022 Diyanet imsakiye bilgileri ile paylaşıldı. Akşam ezanı için iftar sofraları hazırlanacak ve oruçlar açılacak. Bu nedenle 4 Nisan Pazartesi günü için Çanakkale iftar vakti ve sahur saatleri de araştırılıyor. Peki Çanakkale'de iftar saat kaçta? İşte Çanakkale iftar ve sahur vakitleri ile Çanakkale Ramazan İmsakiyesi

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, iftara ne kadar kaldı sorusunu araştırıyor. Çanakkale'de orucun kaçta başladığı ve orucun kaçta açılacağı bilgilerine Diyanet tarafından yayınlanan Çanakkale Ramazan İmsakiyesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki Çanakkale'de iftar saati kaçta?

ÇANAKKALE'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Çanakkale'de 4 Nisan Pazartesi günü iftar 19:48'de yapılacak.

ÇANAKKALE SAHUR SAAT KAÇTA?

Çanakkale'de sahur saati 05:20 olacak.

ÇANAKKALE TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Çanakkale'de teravih namazı ise 21:09'da kılınacak.

ÇANAKKALE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
2 Nisan 2022 Cumartesi05:2406:5013:2316:5719:4621:06
3 Nisan 2022 Pazar05:2206:4913:2316:5719:4721:08
4 Nisan 2022 Pazartesi05:2006:4713:2316:5819:4821:09
5 Nisan 2022 Salı05:1906:4613:2216:5819:4921:10
6 Nisan 2022 Çarşamba05:1706:4413:2216:5819:5021:11
7 Nisan 2022 Perşembe05:1506:4213:2216:5919:5121:13
8 Nisan 2022 Cuma05:1306:4113:2116:5919:5221:14
9 Nisan 2022 Cumartesi05:1106:3913:2117:0019:5321:15
10 Nisan 2022 Pazar05:0906:3813:2117:0019:5421:17
11 Nisan 2022 Pazartesi05:0706:3613:2117:0019:5521:18

ÇANAKKALE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

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#Ramazan#Çanakkale İftar Vakti#Ramazan İmsakiyesi

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