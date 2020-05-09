Büyük Günahlar Nelerdir? 7 Büyük Günah Nedir?

Büyük günahlar son aylarda internette sıklıkla araştırılmaktadır. Büyük günahlardan tövbe etmek ve korunmak imanın bir gereğidir.

Büyük Günahlar Nelerdir?

İslam'da büyük günahlar türlere ayrılmıştır. 7 türe ayrılan günahlar Allah-u Teala'nın huzurunda en büyük günahlar olarak sayılır.

1) Kalple Yapılan Büyük Günahlar: Allah'a şirk koşmak, yapılan günahta ısrar etmek ve tövbe etmemek, Allah'tan ümidini kesmek,

2) Dil ile Yapılan Büyük Günahlar: Birine zina iftirası atmak, yalancı şahitlik yapmak, sihir ve büyü işleri uğraşmak büyü yapmak, yalan yemini etmek

3) Mide ile Yapılan Büyük Günahlar: Alkollü içecek tüketmek yani içki içmek, yetim ve öksüz malı yemek, Faiz yemek

4) Cinsel Organ ile Yapılan Büyük Günahlar: Zina yapmak

5) El ile Yapılan Büyük Günahlar: Hırsızlık yapmak, İnsan öldürmek

6) Ayak ile Yapılan Büyük Günahlar: Vatan savunması esnasında savaşı terk etmek

7) Beden ile Yapılan Büyük Günahlar: Anne ve babanın sözünü dinlememek, saygısızlık yapmak, itaat etmemek

7 Büyük Günah Nedir?

Allah'ın kesinlikle sevmediği ve çirkin olarak saydığı büyük günahlar bulunmaktadır.

1) Şirk Koşmak

Şirk koşmak Allah'ın en sevmediği en büyük günahlardandır. Şirk koşmak demek Allah'a ortak koşmak demektir. Allah gibi başka bir yaratıcının varlığını savunmak şirk koşmaktır. Şirk koşmak en büyük zulümlerdendir. Şirk koşmak kişiyi Cehenneme kadar götürür. En büyük günahlar olarak sayılan şirk koşmak nefsine yapılmış bir zulüm olarak tebliğ edilir.

2) Zina Yapmak

İslam'da zina yapmak en büyük günahlar arasında yer alıyor. Zina yapmak demek evlilik dışında cinsel birlikteliğe girmek demektir. Allah katında tamamen yanlış ve çirkin olarak görülür. Zina yapmak ayrıca kişiye maddi ve manevi zarar vermektedir. Kalbin kararmasına kişinin Allah'tan uzaklaşmasına neden olur.

3) İçki İçmek

Aklı sarhoş eden kişinin mantıklı düşünmesini engelleyen her türlü alkollü içecek tüketmek büyük günahlar arasında yer almaktadır. İçki içmek Allah'ın şeytan işi diye buyurduğu çirkin işlerden biridir. Cenab-ı Allah içki içmeyi tüm kötülüklerin anası olarak görür. Dolayısıyla içkinin her türlüsü büyük günah olarak sayılmıştır.

4) Faiz

Faiz, İslam'da haram olan çirkin olan büyük günahlardan biridir. İslam'da haksız kazanç elde etmenin haram kılındığı bilinmektedir. Kişi elde ettiği malı ve mülkü helal kazançla elde etmesi Allah katında doğru olandır. Faiz ile yapılan her türlü iyiliğin ve sevabın da herhangi bir hükmü yoktur. Faiz yemek insanı ekonomik olarak da yıpratır. Kişiyi tembelliğe sürükler ve çalışma isteğini yok eder. Dolayısıyla faiz büyük günahlar arasında sayılmıştır.

5) Büyü Yapmak

Büyü yapmak büyü işleri uğraşmak Allah'ın kesin olarak reddettiği çirkin işlerden ve büyük günahlardan birisidir. Allah katına göre ilim öğrenmekte herhangi bir sakınca yoktur. Fakat yapılan büyü ve öğrenilen ilim sonucunda kötü işler yapmak, birini birinden ayırmak gibi büyü işleri uğraşmak, fitne fesat çıkarmak en büyük günahlardan birisidir. Büyü ile bütün bunların mümkün olacağından dolayı büyü yapmak haram kılınmıştır.

6) Yalancı Şahitlik Yapmak

İslam'a göre bir olayda şahitlik yapabilmek için en az o olayı 3 defa görmek gerekir. Dolayısıyla görmeden yalancı şahitlik yapmak büyük günahlar arasında sayılmıştır.

7) Adam Öldürmek İntihar Etmek

İslam inancımıza göre bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Aynı zamanda intihar etmek kendi canına kıymak da en büyük günahlar arasında sayılmıştır.